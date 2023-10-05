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فيديو نادر قبل 27 عامًا لطلاب متخرجين من مدرسة بالرياض

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
فيديو نادر قبل 27 عامًا لطلاب متخرجين من مدرسة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول ونادر طلابًا متخرجين من المرحلة الابتدائية بمدرسة مصعب بن عمير الابتدائية بالرياض عام 1996م.

وقال موثق الفيديو: هذا المقطع صوّرته عام 1996 لمجموعة من الطلاب المتخرجين من المرحلة الابتدائية بمدرسة مصعب بن عمير بالرياض.

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وأضاف: أصغر واحد فيهم عمره 40 عامًا بتاريخ اليوم، أما المعلمين اللي كان عمره في العشرين أصبح في الخمسينات أو الستينات لكن أتمنى إنه يمرهم هذا الفيديو لمشاهدة صورهم.

وبين الفيديو الطلاب يقفون بساحة المدرسة منتظرين استلامهم شهادات التخرج، بينما كان المعلمون يرتبون الشهادات وينظمون الحفلة، وكان جميع من في الفيديو يرتدون الثوب والشماغ.

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