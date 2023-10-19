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ضمن منافسات دوري روشن

فيرمينو يطمح في استعادة بريقه مع الأهلي

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
فيرمينو يطمح في استعادة بريقه مع الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاستعادة بريقه في دوري روشن السعودي، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجاوز عقبة الوحدة.

فيرمينو يسعى لهز الشباك

وابتعد فيرمينو عن التسجيل مع الأهلي، رغم بدايته القوية في دوري روشن السعودي، وتسجيله لهاتريك في شباك الحزم بالجولة الأولى، وتقديمه لتمريرة حاسمة أمام الأخدود.

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فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر spl

وشارك فيرمينو في 8 مباريات مع الأهلي بدوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، وتم استبداله 3 مرات، وصنع 8 فرص، وقام بـ8 تسديدات على المرمى بدقة وصلت إلى 53.3%، و11 مراوغة ناجحة.

وقام فيرمينو بـ177 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 88.1%، ووصلت دقة تمريراته في ساحة المنافس إلى 84.6%، ولعب دورًا دفاعيًا أيضًا، حيث قام بـ5 افتكاكات ناجحة، وشتت الكرة 4 مرات، وقطع الكرة 3 مرات.

فيرمينو في الدوري السعودي
النجم البرازيلي – المصدر spl

مباراة الأهلي ضد الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ19 نقطة، بالتساوي مع النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع، فيما يقع الوحدة في المركز الثامن بـ13 نقطة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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