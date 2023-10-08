فيصل بن فرحان :ضرورة العمل على وقف التصعيد في غزة ومحيطها

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد هناك، مشدداً سموه على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف هناك.

رفض استهداف المدنيين

وكان وزير الخارجية أجرى مساء أمس اتصالات هاتفية عاجلة مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في دول العالم منهم أمريكا ومصر والأردن وقطر والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشددًا على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.