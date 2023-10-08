فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان خطورة التصعيد العسكري في غزة دليل يُثبت صحة مشاركة علي البليهي ضد الأخدود تسجيل صوتي لعملية تخطيط شراء أغذية منتهية الصلاحية وتزوير تاريخها وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال مشاهد مروعة لأعنف زلزال يضرب أفغانستان منذ عقدين فوز ثمين لـ آرسنال ضد مان سيتي يصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر وتكاتف المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.