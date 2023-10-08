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ضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر

فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان خطورة التصعيد العسكري في غزة

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان خطورة التصعيد العسكري في غزة
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

التصعيد في غزة

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر وتكاتف المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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كما ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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