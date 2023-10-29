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خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الإيراني والفرنسي

فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
المواطن - فريق التحرير

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار و حماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

وناقش الجانبان أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد العمليات العسكرية في غزة.

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اتصال فيصل بن فرحان

كما أجرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية السيدة كاثرين كولونا، حيث ثمن خلاله تأييد الجمهورية الفرنسية لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ (٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣م)، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

 

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