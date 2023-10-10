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أكد ضرورة العمل على وقف التصعيد في غزة ومحيطها

فيصل بن فرحان يؤكد ضرورة الوصول لحل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
فيصل بن فرحان يؤكد ضرورة الوصول لحل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.
وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على وقف التصعيد، وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لضمان الوصول إلى حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني، وبما يضمن تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

فيصل بن فرحان

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