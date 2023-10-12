Icon

السديس: سنصنع أكبر قصة نجاح لتعليم القرآن وتحفيظه في العالم Icon سائقون يعطلون أنظمة السلامة المزعجة في سياراتهم Icon سببان وراء ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية Icon المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد نقلة نوعية وخبر منتظر منذ سنوات Icon المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد نيجيريا Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي Icon سببان يمنعان ليونيل ميسي من مزاملة رونالدو في النصر Icon وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول Icon وظائف شاغرة في شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ناقش مع نظيرته الفرنسية استمرار التصعيد العسكري في غزة

فيصل بن فرحان: يجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ورفع الحصار عن غزة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
فيصل بن فرحان: يجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ورفع الحصار عن غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

استمرار التصعيد العسكري في غزة

وجرى خلال الاتصال، مناقشة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره للعمل على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن : الدعم الإضافي حتى سبتمبر والبرنامج لا يزال قائمًا

حساب المواطن : الدعم الإضافي حتى سبتمبر والبرنامج لا يزال قائمًا

نابولي وفيورنتينا يرفضان المشاركة بـ السوبر الإيطالي في السعودية

نابولي وفيورنتينا يرفضان المشاركة بـ السوبر الإيطالي في السعودية

وشدد سمو وزير الخارجية، على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مؤكداً سموه أن حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

السعودية اليوم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم
الرياضة

إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم

الرياضة
4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة
تكنولوجيا

4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات...

تكنولوجيا
أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات
مشاهير

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن...

مشاهير
أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير
حصاد اليوم

أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر...

حصاد اليوم