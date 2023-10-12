فيصل بن فرحان: يجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ورفع الحصار عن غزة

السديس: سنصنع أكبر قصة نجاح لتعليم القرآن وتحفيظه في العالم سائقون يعطلون أنظمة السلامة المزعجة في سياراتهم سببان وراء ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد نقلة نوعية وخبر منتظر منذ سنوات المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد نيجيريا وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي سببان يمنعان ليونيل ميسي من مزاملة رونالدو في النصر وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول وظائف شاغرة في شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وجرى خلال الاتصال، مناقشة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره للعمل على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.
وشدد سمو وزير الخارجية، على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مؤكداً سموه أن حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.