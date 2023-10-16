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طالب مجلس الأمن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية

فيصل بن فرحان يحث اليابان على الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية بغزة

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
فيصل بن فرحان يحث اليابان على الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية بغزة
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا.

المستجدات في غزة

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

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وزير الخارجية يحث اليابان

وحث سمو وزير الخارجية، اليابان بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكداً سموه أهمية عمل مجلس الأمن على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242(1967) ورقم 338(1973) ورقم 1515(2003) ورقم 2334(2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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