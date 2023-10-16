فيصل بن فرحان يحث اليابان على الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية بغزة حافلات نقل الركاب تربط 200 مدينة عبر 3400 رحلة أسبوعيًا لحظة فرار أعضاء الكنيست أثناء إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه القدس ترتيب المجموعة الرابعة بعد خسارة كرواتيا ضد ويلز التشكيل الرسمي لـ مباراة مصر والجزائر قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك في تمرين وطن 93 التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي الاثنين المقبل القنوات الناقلة لـ مباراة البوسنة ضد البرتغال فوز ماجد عبدالله بجائزة الأفضل في آسيا 3 مرات يثير الجدل ! مشروع الوادي يسهم بـ19 مليار ريال بالناتج المحلي ويوفر آلاف الوظائف للسعوديين
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
وحث سمو وزير الخارجية، اليابان بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكداً سموه أهمية عمل مجلس الأمن على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242(1967) ورقم 338(1973) ورقم 1515(2003) ورقم 2334(2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.