فيضان الصرف الصحي في حي المنار بالدمام يؤرق الأهالي

شكا مواطن يدعى سعد الشهراني من مشكلة صرف صحي في حي المنار بمدينة الدمام،معرباً عن أمله في أن يتم حل تلك المشكلة التي تؤرق الأهالي.

ضخ لا يتوقف

ونشر الشهراني في شكواه إلى الحساب الرسمي للعناية بعملاء شركة المياه الوطنية، مقطع فيديو يبين ضخًّا لا يتوقف لمياه الصرف الصحي في شارع سعد بن هلال بالحي.

وعلق المواطن بالقول: لا نعلم متى يتم حل مشكلة فيضان الصرف الصحي في حي المنار بمدينة الدمام بشكل جذري، هذه النقطة دائمة الفيضان ولا نعلم متى تنتهي هذه المشكلة!!”.

ورد حساب العناية بالعملاء بالقول: نأمل تزويدنا بـ إحداثيات الموقع ورقم التواصل ورقم أقرب عداد إن وجد عبر الرسائل الخاصة؛ حتى يتسنى لنا رفع بلاغك.