فيلم وثائقي جديد عن نيوم يكشف التقدم السريع في أعمال بناء مدينة المستقبل

تشهد مدينة نيوم، عمليات بناء تجري على قدم وساق، وسط تحقيق تطور كبير في عمليات إنشاء المدينة العملاقة المستقبلية والتي تجسد طفرة كبيرة في مجال البناء بالمملكة العربية السعودية.

فيلم وثائقي لنيوم

وأطلق موقع مدينة نيوم عبر الإنترنت، فيلمًا وثائقيًّا جديدًا، اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، وهو الثاني منذ إطلاق الفيلم الوثائقي الأول في يناير 2023. ويكشف الفيديو الثاني، مدى التقدم السريع في المناطق الرئيسية للوجهة السعودية، مدعومًا باستثمارات واسعة النطاق وبدعم من الشركاء الرائدين في السوق، بالإضافة إلى أنه يضم خبرات إنشائية من أكثر من 90 دولة حول العالم.

ويضم المشروع العملاق أكثر من 60.000 عامل حاليًّا، وتكشف اللقطات عن تقدم أعمال البناء في ذا لاين وأكسجون وتروجينا وسندالة أيضًا، وتمضي أعمال الإنشاء في تلك المشروعات بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والمرافق والمستشفى التي تم بناؤها بالفعل.

مدينة تروجينا

وستكون مدينة تروجينا TROJENA عامل جذب سياحي جديد على مدار العام، ومن المتوقع أن تغير مفهوم السياحة الجبلية، كما أنها أثارت اهتمام العالم مثلما فعل مشروع مدينة The Line.

وستتمتع تروجينا بهندسة معمارية فريدة من نوعها، حيث تتعايش مناظر نيوم الجبلية في انسجام مع مناطق الجذب السياحي التي شيدت داخلها، مما يوفر مغامرة جديدة لا مثيل لها وتجربة سياحية غامرة تجسد مستقبل المعيشة والعمل والترفيه.

أهم مخططات تطوير نيوم

ويصور أحدث مقطع فيديو لـ NEOM، خططًا لتطوير ميناء Gigacity الذي يتم تطويره بالفعل بقيمة 2 مليار دولار، مع أول محطة حاويات متقدمة جديدة من المقرر أن يكتمل بناؤها في عام 2025، وهو ما يمثل ترقية كبيرة للمحطة التي تعمل بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الفيلم لمحة عن أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2026 تحت إشراف شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، وهي مشروع مشترك مع إير برودكتس وأكوا باور.

تشتمل الميزات والبرامج الإضافية المذكورة في الفيديو نظرة نيوم الجديدة للبنية التحتية الاجتماعية والعامة، مع التركيز على معاييرها الدولية المتعلقة بالضرائب والبيئة التنظيمية والقانون التجاري، مع إمكانية الوصول إلى 13% من التجارة العالمية التي تتدفق عبر البحر الأحمر القريب.

مفترق طرق التجارة العالمية

وسيوفر هذا مستوى جديدًا من الاتصال وموقعًا إستراتيجيًّا على مفترق طرق التجارة العالمية. وبينت الشركة أن عام 2025 سيشهد افتتاح أول محطة حاويات، مشددة على أنها ستقدم أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بالضرائب والبيئة التنظيمية والقانون التجاري.