فينيسيوس: بنزيما علمني الكثير

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، أنه تعلم الكثير من زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما، مشيدًا في الوقت ذاته بتعامل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي معه.

فينيسيوس يُشيد بكريم بنزيما

وتحدث فينيسيوس عن النجم الفرنسي خلال تصريحاته لصحيفة “آس”، قائلًا: “بنزيما علمني الكثير داخل وخارج الملعب، وكان دائمًا يقول لي الحقيقة، لقد دفعني ذلك للتركيز أكثر على الهدف وهز الشباك”.

وتابع: “بنزيما كان يتألم عند صيامه عن التهديف، فهو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وقال لي: إذا كان بإمكانك تسجيل 30 هدفًا، عليك أن تحرز 30 هدفًا.. لا تكتفي بـ 29.. وقد تعلمت هذا الأمر”.

إشادة بتعامل أنشيلوتي

وعلق فينسيوس على علاقته بالمدرب، قائلًا: “علاقتي بأنشيلوتي مثل الأب والابن، فهو يتحدث معنا في كل شيء، بفضله، تعاملت بشكل أفضل مع الأوقات التي لم أكن مستعدًا لها. إنه دائما يضغط عليّ ويريد مني الحفاظ على هدوئي”.

وواصل النجم البرازيلي حديثه قائلًا: “أنشيلوتي يختار الوقت المناسب لانتقادي.. إنه يفعل ذلك بسبب الحماقات التي أقوم بها في الملعب مثل المراوغة في ملعبنا أو حركة فردية لا مكان لها”.

وأردف فينيسيوس: “أنشيلوتي يريد رؤية أفضل ما يمكنني تقديمه، المدرب هكذا مع الجميع، ولكن معنا نحن الشباب فإنه يريد أن يعلمنا ويساعدنا، ويسأل عن كيفية سير الأمور في المنزل والعائلة”.

واختتم فينيسيوس تصريحاته قائلًا: “المدرب الإيطالي يعلم أننا نقضي فترات طويلة خارج المنزل ويشعر بالقلق علينا، وبالتالي كل هذا يجعله شخصًا جميلًا حقًا”.