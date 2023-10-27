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بالجولة الـ11

في دوري روشن .. صراع الانفراد بالصدارة والوصافة شعار لقاء الهلال والأهلي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
في دوري روشن .. صراع الانفراد بالصدارة والوصافة شعار لقاء الهلال والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الأهلي مساء اليوم، وذلك من أجل الفوز وتحقيق النقاط الـ3 واستمرار صدارته في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ترتيب الفريقان بـ دوري روشن

الهلال قبل اللقاء يملك 26 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي حال فوزه سيصل للنقطة رقم 29 ليبتعد بفارق 5 نقاط عن نادي التعاون الوصيف.

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أما الأهلي في حال فوزه فسيصل للنقطة رقم 25 في الوصافة، ويتراجع فريق التعاون للمركز الثالث.

وأسندت لجنة الحكام، مهمة إدارة كلاسيكو الهلال والأهلي لطاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة يايل فالكون، ويُساعده جون بابلو بيلاتي وفاكوندو رودريغيز.

وسيكون فريح الجلعود حكمًا رابعًا في مباراة الهلال والأهلي التي ستُقام على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسيكون الأرجنتيني ماورو فيجليانو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

الهلال والأهلي - سالم الدوسري

 

تصريح مثير من رئيس ضمك السابق

وفي وقت سابق، أعرب صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق والناقد الرياضي، في برنامج “أكشن مع وليد” عن تمنياته بفوز الأهلي على الهلال في قمة الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.

وقال أبو نخاع: “لمصلحة الدوري ولقوة التنافس، أتمنى خسارة الهلال، الهلال لو فقد صدارة الدوري سيعود لها مرة أخرى، ولكن لجمال المنافسة يجب أن يكون الهلال قريبًا من منافسيه”.

وتابع: “على المدرب يايسله يعرف جيدًا كيف يتعامل مع الهلال للفوز، وأن يلعب في ظل الإمكانيات المتاحة لديه”.

 

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