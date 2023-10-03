في زمن الذكاء الاصطناعي 3 أمور لتفادي عمليات الاحتيال المالي متصفح brave ينافس كروم وسفاري بـ7 مزايا حصرية حل مشكلة تسجيل النقل المدرسي في نظام نور متى موعد حساب المواطن الدفعة 71 ؟ مزايا whatsapp web قد لا تتوفر في واتساب desktop نجاحات الرياضة السعودية تفوق التوقعات بأرقام مليارية وصفقات لن تتكرر تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 22 يسجل 201.18 ريال أرامكو تسعى لتعزيز بصمتها العالمية عبر أولى صفقات الغاز المسال متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا عمرها 104 أعوام وتنفذ قفزة خطيرة بمظلة
كشف الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة الدكتور سلطان الشمراني، عن أساليب المحتالين وطرق الوقاية من التصيد والاحتيال المالي، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد المخترقين على اصطياد ضحاياهم في وقت وجيز.
وقال الشمراني إن أول إشكالية تواجه الأشخاص هو اختلاط المواقع حيث يعمد المحتالون على استخدام مواقع تشبه أسماء المواقع الحكومية لخداع الضحايا، داعيًا إلى ضرورة لتحقق من المواقع التي يتم الدخول إليها.
كما أشار إلى ضرورة تحديث البرامج المستخدمة، بشكل جيد لآخر إصدار، لأنه في بعض الحالات يكون هناك ثغرات في بعض التطبيقات والبرامج ويتم اكتشافها وتلافيها في الإصدارات التالية وهو ما يوجب عملية التحديث.
أما ثالث الأدوات الدفاعية التي أوصى بها الشمراني فهي عدم الاستجابة للرسائل مجهولة المصدر، سواء على البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو غيرها من الرسائل التي تحاول السيطرة على الشخص وجني معلومات عنه ومحاولة اختراق أجهزته أو الحصول على بياناته المالية.
وفي وقت سابق أكدت أخصائية الأمن السيبراني، منال الشهري، أن عمليات الاختراق أصبحت أكثر جودة وأشد خطورة، وأصبحت أسرع حيث تم اختصار الوقت الذي كان يستخدمه المخربون لتحقيق الاختراق، حيث يقوم هؤلاء المخربون بتطوير برامج بالذكاء الاصطناعي تسهل عملية الاختراق في أقل من نصف ساعة.
ولفتت إلى أنه حتى مع وجود عناصر أخرى للأمن مثل التحقق الثنائي كربط رقم الجوال وغيرها، فإن عملية الاختراقات ممكنة لأن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، حيث يوفر للمخربين أدوات تهاجم الأنظمة وفي نفس الوقت يعطي للقائمين على صد الهجمات أدوات تساعد على التصدي للهجمات التخريبية.
فيديو | 3 أمور لتفادي عمليات الاحتيال..
أستاذ مشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة د. سلطان الشمراني: التحقق من المواقع الإلكترونية وتحديث البرامج المستخدمة وعدم الاستجابة للرسائل#برنامج_اليوم pic.twitter.com/FX4UFp90pC
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 3, 2023