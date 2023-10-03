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التحقق من المواقع وعدم الاستجابة للرسائل المجهولة أبرزها

في زمن الذكاء الاصطناعي 3 أمور لتفادي عمليات الاحتيال المالي

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
في زمن الذكاء الاصطناعي 3 أمور لتفادي عمليات الاحتيال المالي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة الدكتور سلطان الشمراني، عن أساليب المحتالين وطرق الوقاية من التصيد والاحتيال المالي، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد المخترقين على اصطياد ضحاياهم في وقت وجيز.

التحقق من المواقع

وقال الشمراني إن أول إشكالية تواجه الأشخاص هو اختلاط المواقع حيث يعمد المحتالون على استخدام مواقع تشبه أسماء المواقع الحكومية لخداع الضحايا، داعيًا إلى ضرورة لتحقق من المواقع التي يتم الدخول إليها.

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تحديث البرامج المستخدمة

كما أشار إلى ضرورة تحديث البرامج المستخدمة، بشكل جيد لآخر إصدار، لأنه في بعض الحالات يكون هناك ثغرات في بعض التطبيقات والبرامج ويتم اكتشافها وتلافيها في الإصدارات التالية وهو ما يوجب عملية التحديث.

عدم الاستجابة للرسائل

أما ثالث الأدوات الدفاعية التي أوصى بها الشمراني فهي عدم الاستجابة للرسائل مجهولة المصدر، سواء على البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو غيرها من الرسائل التي تحاول السيطرة على الشخص وجني معلومات عنه ومحاولة اختراق أجهزته أو الحصول على بياناته المالية.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وفي وقت سابق أكدت أخصائية الأمن السيبراني، منال الشهري، أن عمليات الاختراق أصبحت أكثر جودة وأشد خطورة، وأصبحت أسرع حيث تم اختصار الوقت الذي كان يستخدمه المخربون لتحقيق الاختراق، حيث يقوم هؤلاء المخربون بتطوير برامج بالذكاء الاصطناعي تسهل عملية الاختراق في أقل من نصف ساعة.

ولفتت إلى أنه حتى مع وجود عناصر أخرى للأمن مثل التحقق الثنائي كربط رقم الجوال وغيرها، فإن عملية الاختراقات ممكنة لأن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، حيث يوفر للمخربين أدوات تهاجم الأنظمة وفي نفس الوقت يعطي للقائمين على صد الهجمات أدوات تساعد على التصدي للهجمات التخريبية.

 

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