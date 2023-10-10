مجلس الوزراء يعتمد القطارات كإحدى وسائل نقل الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات النظامية في موقف عفوي.. الملياردير العثيم يشارك أيتام جمعية بريدة اللعب احسب قيمة الدعم الإضافي بعد إيداع الدفعة 71 من حساب المواطن قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية حساب المواطن : تغير مقدار الدعم بسبب المحددات الجديدة 9 % من المنشآت الغذائية تخالف لائحة بطاقات عصائر الفواكه 152 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل” اتصالات وتحركات سعودية بقيادة ولي العهد لوقف التصعيد في غزة نايف هزازي: سبب وحيد سيجعل الموسم الحالي صفريًا لـ الاتحاد
شارك الملياردير عبدالله العثيم أيتام جمعية بريدة اللعب، في مشهد أبوي وعفوي ينم عن تواضع كبير.
وقد ظهر العثيم في مقطع فيديو وهو يشارك الأيتام اللعب، ما أثار إعجاب الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على هذا التصرف الأبوي العفوي.
في البداية قال نايف الثبتي: “الله يجزيه خيرًا ويكتب أجره الحياة حلوة والترفيه عن النفس حلو لا يتقيد بعمر أو مكانة اجتماعية” فيما قالت دجى: “ما شاء الله يرزق من يشاء بغير حساب التجارة رزق وتوفيق من الله وليست شطارة”.
وقال أحد مرتادي منصة إكس: “الله يزيده خيرًا ونعيمًا بالدنيا والآخرة، هذا إنسان قمة في التواضع والقلب النظيف. الله يمتعه بالصحة والعافية”.
بدوره قال رائد التميمي : “قد قابلته كذا مرة جدًا متواضع وما تحس إنه تاجر كبير أو شيء بالعكس يتعامل بطبيعية وبساطة مع الناس وأحس نجاحه في الهايبر حقه سببه نيته الطيبة”.
يذكر أن العثيم أحد أبرز تجار المواد الغذائية والاستهلاكية في المملكة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة والشركات التابعة لها، وتقدر ثروته وفق أحدث التقديرات بـ445.47 مليون دولار.
في مقطع عفوي :
الملياردير الشيخ عبدالله العثيم يشارك ايتام جمعية بريدة باللعب ❤️ pic.twitter.com/GHuMNW97n4
— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 9, 2023