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في موقف عفوي.. الملياردير العثيم يشارك أيتام جمعية بريدة اللعب

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
في موقف عفوي.. الملياردير العثيم يشارك أيتام جمعية بريدة اللعب
المواطن - فريق التحرير

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شارك الملياردير عبدالله العثيم أيتام جمعية بريدة اللعب، في مشهد أبوي وعفوي ينم عن تواضع كبير.

وقد ظهر العثيم في مقطع فيديو وهو يشارك الأيتام اللعب، ما أثار إعجاب الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على هذا التصرف الأبوي العفوي.

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تواضع عبدالله العثيم

في البداية قال نايف الثبتي: “الله يجزيه خيرًا ويكتب أجره الحياة حلوة والترفيه عن النفس حلو لا يتقيد بعمر أو مكانة اجتماعية” فيما قالت دجى: “ما شاء الله يرزق من يشاء بغير حساب التجارة رزق وتوفيق من الله وليست شطارة”.

وقال أحد مرتادي منصة إكس: “الله يزيده خيرًا ونعيمًا بالدنيا والآخرة، هذا إنسان قمة في التواضع والقلب النظيف. الله يمتعه بالصحة والعافية”.

بساطة وعفوية

بدوره قال رائد التميمي : “قد قابلته كذا مرة جدًا متواضع وما تحس إنه تاجر كبير أو شيء بالعكس يتعامل بطبيعية وبساطة مع الناس وأحس نجاحه في الهايبر حقه سببه نيته الطيبة”.

يذكر أن العثيم أحد أبرز تجار المواد الغذائية والاستهلاكية في المملكة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة والشركات التابعة لها، وتقدر ثروته وفق أحدث التقديرات بـ445.47 مليون دولار.

 

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