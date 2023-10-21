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بسبب مخالفته قرار حظر النشر بالقضية

قاض يأمر ترامب بدفع غرامة ويهدده بالسجن إذا تكرر الأمر

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
قاض يأمر ترامب بدفع غرامة ويهدده بالسجن إذا تكرر الأمر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أمر قاض أمريكي، بمعاقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع غرامة قدرها 5000 دولار لانتهاكه أمر منع النشر في محاكمته بتهمة الاحتيال، وحذره قاض نيويورك من احتمالية سجنه إذا تكرر الأمر مرة أخرى.

خرق حظر النشر

وقضى قاض في نيويورك بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يمتثل لمطلب إزالة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يسيء إلى كاتب المحكمة.

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قال القاضي آرثر إنجورون إنه أمر ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإزالة منشور غير صحيح ومهين عن كاتبه، بينما منع جميع الأطراف في المحاكمة من الإدلاء بتعليقات عامة حول أي من هذه التعليقات. 

فرض غرامة على ترامب

وقال إنجورون إنه بينما أزال ترامب المنشور من وسائل التواصل الاجتماعي، فقد ظل على الموقع الإلكتروني لحملته لمدة 17 يومًا، مشيرًا إلى أن دفاع ترامب جادل بأن انتهاك قرار حظر النشر كان غير مقصود.

وفرض القاضي غرامة قدرها 5000 دولار على ترامب، محذرًا الرئيس السابق من أن الانتهاكات المستقبلية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أشد بكثير، بما في ذلك عقوبات مالية أشد، وربما تصل للسجن.

قضايا ترامب القانونية

ويخوض الرئيس السابق، وهو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، عددًا من المعارك القانونية، إحداها دعوى مدنية رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس.

ويقول الادعاء إن ترامب ارتكب الاحتيال من خلال تضخيم قيمة ممتلكاته بمليارات الدولارات لتأمين قروض بشروط أفضل.

إجراءات قضائية ضد ترامب

كما زعم ترامب ومحاموه أن جميع القروض المعنية تم سدادها بالكامل وأنه لم يكن هناك أي طرف متضرر. إن أمر حظر النشر الذي فرضه إنجورون ليس الأمر الوحيد الذي يجب على ترامب الالتزام به.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم فرض إجراء مماثل عليه في قضية تدخل جنائية في الانتخابات حيث اتهم بالتآمر لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودفع ترامب بأنه غير مذنب.

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