لقطات من انضمام نيمار لمعسكر منتخب البرازيل سببان وراء اعتزال هازارد كرة القدم نهائيًّا تجنب 8 عناصر غذائية لإنقاص الوزن بفاعلية كريستيانو رونالدو يُعيد رقمًا غائبًا منذ 9 سنوات مع النصر مزاد مهرجان العلا للتمور تظاهرة يقصدها المستثمرون من أنحاء العالم أوليفر كان: النصر أعاد السعادة لـ ساديو ماني محمد يُنير منزل الزميل زياد العتيبي مقتل 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا حصيلة اليوم الرابع من التصعيد قانوني يوجه سؤالًا للجنة الانضباط بسبب سيرجي سافيتش قيمة دعم حساب المواطن تختلف من أسرة إلى أخرى بناء على أمرين
وجه المستشار القانوني سعود الرمان سؤالًا أثار الجدل للجنة الانضباط والأخلاق بعدما لم تعاقب اللاعب الصربي سيرجي سافيتش نجم الهلال بسبب ما بدر منه في مباراة الرائد في دوري روشن.
وقال الرمان عبر حسابه في منصة “إكس”: “بعد مراجعة قرارات للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لهذا الموسم أجد أنها أصدرت عقوبات بحق 4 لاعبين حصلوا على كرت أحمر مباشر، وذلك وفق المادة 48 الفقرة 1/ 1 من اللائحة”.
وواصل: “نادر الشراري لاعب نادي الشباب لطرده أمام الفيحاء، عبدالإله محمد سعيد لاعب نادي الخليج لطرده أمام الشباب، إيفر بانيغا لاعب الشباب لطرده أمام النصر، سيميدو لاعب الطائي لطرده أمام الأهلي”.
وتابع: “متجاهلة معاقبة لاعب الهلال سافيتش الذي حصل على كرت أحمر مباشر وفق المادة 48 الفقرة 2/ 1 بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية 20 ألف ريال، دون أي سبب مبرر؛ مما يثير علامات الاستفهام حول القرارات التي تتخذها اللجنة”.
وأكمل قائلًا: “خصوصًا وأنها لم تترك شاردة أو واردة بحق المخالفين بجميع الدرجات (ممتاز- أولى- شباب- ناشئين)، ومع هذا لم تعاقب اللاعب سافيتش دون أي سبب متجاهلة المادة 98 فقرة 2”.
وتابع: “وهنا نطرح سؤالًا هل للون الفريق علاقة بإصدار العقوبات بحق المخالفين أو لا؟ مجرد تساؤل فقط”.
بعد مراجعة قرارات للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكورة القدم لهذا الموسم أجد أنها أصدرت عقوبات بحق 4 الاعبين حصلوا على كرت أحمر مباشر وذلك وفق المادة 48 الفقرة 1/1 من اللائحة:
1- نادر الشراري لاعب نادي الشباب لطرده أمام الفيحاء.
2- عبد الالة محمد سعيد لاعب نادي… pic.twitter.com/k46IbkLVC4
— سعود الرمان (@alrummansaud) October 10, 2023