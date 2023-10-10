قانوني يوجه سؤالًا للجنة الانضباط بسبب سيرجي سافيتش

وجه المستشار القانوني سعود الرمان سؤالًا أثار الجدل للجنة الانضباط والأخلاق بعدما لم تعاقب اللاعب الصربي سيرجي سافيتش نجم الهلال بسبب ما بدر منه في مباراة الرائد في دوري روشن.

وقال الرمان عبر حسابه في منصة “إكس”: “بعد مراجعة قرارات للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لهذا الموسم أجد أنها أصدرت عقوبات بحق 4 لاعبين حصلوا على كرت أحمر مباشر، وذلك وفق المادة 48 الفقرة 1/ 1 من اللائحة”.

وواصل: “نادر الشراري لاعب نادي الشباب لطرده أمام الفيحاء، عبدالإله محمد سعيد لاعب نادي الخليج لطرده أمام الشباب، إيفر بانيغا لاعب الشباب لطرده أمام النصر، سيميدو لاعب الطائي لطرده أمام الأهلي”.

عدم معاقبة سافيتش

وتابع: “متجاهلة معاقبة لاعب الهلال سافيتش الذي حصل على كرت أحمر مباشر وفق المادة 48 الفقرة 2/ 1 بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية 20 ألف ريال، دون أي سبب مبرر؛ مما يثير علامات الاستفهام حول القرارات التي تتخذها اللجنة”.

وأكمل قائلًا: “خصوصًا وأنها لم تترك شاردة أو واردة بحق المخالفين بجميع الدرجات (ممتاز- أولى- شباب- ناشئين)، ومع هذا لم تعاقب اللاعب سافيتش دون أي سبب متجاهلة المادة 98 فقرة 2”.

وتابع: “وهنا نطرح سؤالًا هل للون الفريق علاقة بإصدار العقوبات بحق المخالفين أو لا؟ مجرد تساؤل فقط”.