قبل ديربي جدة .. وعد فراس البريكان لمشجع أهلاوي صغير

كشف اللاعب فراس البريكان، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن وعده لأحد الأطفال المشجعين للنادي، وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رد فراس البريكان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع أهلاوي صغير وهو يقف بلوحة صغيرة أمام سيارة البريكان بعنوان: “الاتحاد لا يروح يا فراس”.

فرد فراس البريكان على المشجع الصغير قائلًا: “إن شاء الله، إن شاء الله”.

وتبدأ المباراة اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الجوهرة المشعة” عبر قناة SSC 1 HD.

ولعب الاتحاد مع الأهلي 6 مرات من قبل في شهر أكتوبر، حيث فاز الاتحاد في 3 مباريات وفاز الأهلي مرتين، وحسم التعادل السلبي مباراة واحدة فقط.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل الديربي اليوم

ويتواجد الاتحاد حاليًّا في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، أما الأهلي فيتواجد في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

ويسير العميد بشكل مميز قبل مباراة الاتحاد والأهلي، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات، وتعادل مرة وخسر أخرى، وتمكن من إحراز 18 هدفًا، كما يُعد الأقوى دفاعيًّا بعد استقباله لـ5 أهداف فقط خلال أول 8 جولات.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 5 انتصارات، وتعادل مرة، وخسر مباراتين في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، ولكنه يُعاني دفاعيًّا، حيث اهتزت شباكه 13 مرة.