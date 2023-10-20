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أكثر من 400 فلسطيني كانوا يحتمون فيها

قتلى في حرم كنيسة بغزة بعد غارة إسرائيلية

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
قتلى في حرم كنيسة بغزة بعد غارة إسرائيلية
المواطن - فريق التحرير

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أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن قصفًا إسرائيليًّا استهدف موقعًا بالقرب من كنيسة في غزة، مما أدى لتدمير جزء من المبنى ومقتل شخصين حتى الآن وسقوط عدد من الإصابات.

قصف الكنيسة

وقال حارس كنيسة الروم الأرثوذوكس: “أكثر من 400 فلسطيني من المسلمين والمسيحيين كانوا يحتمون في كنيسة الروم الأرثوذوكس ثم قصفتها القوات الإسرائيلية.

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وأعلنت وزارة داخلية حكومة حماس أن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.

وفي بيان أفادت الوزارة أن الغارة تسببت بوقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في حرم كنيسة الروم الارثوذكس في مدينة غزة، فيما أفاد شهود أن الضربة أصابت على ما يبدو هدفا قريبا من الكنيسة التي لجأ إليها الكثير من مواطني غزة فيما الحرب مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي: إنه يتحقق من هذه المعلومات.

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