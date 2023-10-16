قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض مورينيو يرحل عن روما بنهاية الموسم كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف في العالم 2023 مهاجمو الأخضر يبحثون عن الهدف الأول في 2023 6 حلول بسيطة لعلاج الصداع المديفر يواصل استضافة كبار المسؤولين والمفكرين في الصورة رونالدو يسجل ثنائية ويتصدر ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024 الأخضر يختتم استعداداته لمالي في غياب تمبكتي
قُتل شخصان بإطلاق نار، مساء الاثنين، في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية وكالة فرانس برس، مشيرة إلى فرار المشتبه به.
وقال مصدر قريب من الملف: إن مقطعًا مصورًا يتضمن تبني هذه الجريمة المزدوجة ويظهر رجلًا يتحدث باللغة العربية، تم تداوله مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واكتفت متحدّثة باسم النيابة العامة بالإشارة إلى أن تحقيقًا قد فتح، من دون أن تتناول حتى الآن دوافع ما جرى.
من جهتها، تقوم النيابة الفيدرالية المكلفة ملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.
وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة واطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.
وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.