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احتمال وجود دافع إرهابي

قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به
المواطن - فريق التحرير

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قُتل شخصان بإطلاق نار، مساء الاثنين، في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية وكالة فرانس برس، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

وقال مصدر قريب من الملف: إن مقطعًا مصورًا يتضمن تبني هذه الجريمة المزدوجة ويظهر رجلًا يتحدث باللغة العربية، تم تداوله مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الدوافع

واكتفت متحدّثة باسم النيابة العامة بالإشارة إلى أن تحقيقًا قد فتح، من دون أن تتناول حتى الآن دوافع ما جرى.

من جهتها، تقوم النيابة الفيدرالية المكلفة ملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

فرار القاتل

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة واطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

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