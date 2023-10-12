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قدوم تياجو ألكانتارا يُضحي بنجم النصر في يناير

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
قدوم تياجو ألكانتارا يُضحي بنجم النصر في يناير
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية عن تفكير نادي النصر في ضم النجم الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي في يناير المقبل.

اللاعب الإسباني صاحب الـ 32 عامًا يُعاني حاليًّا من إصابة في كعب القدم، حيث لم يشارك في أي مباراة منذ مايو الماضي، مما جعل ليفربول يفكر في التخلص منه في يناير المقبل ومع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

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النصر وبرشلونة يراقبان تياجو ألكانتارا

وربما في حال أراد النصر ضم ألكانتارا فإن الإيفواري سيكو فوفانا الاقرب لمغادرة أصفر الرياض بعدما عجز عن إثبات ذاته منذ انضمامه للفريق النصراوي في صيف العام الحالي.

سيكو فوفانا
فوفانا – المصدر @AlNassrFC

يذكر أن صحيفة Sport الإسبانية والمقربة من برشلونة الإسباني، ذكرت أن البارشا بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز يفكر في ضم ألكانتارا في يناير المقبل لتدعيم منطقة خط الوسط الدفاعي في البارشا.

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