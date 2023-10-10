قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية

سقطت قذائف إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، اليوم الثلاثاء بعد استهدافه يوم أمس بضربة جوية، حيث قررت السلطات المصرية إغلاق المعبر إلى أجل غير مسمى، حفاظًا على سلامة العاملين فيه.

إغلاق معبر رفح

وأظهر فيديو متداول الأوضاع خارج معبر رفح البري من الجانب المصري عقب قصف المعبر بالطائرات الحربية الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وكانت السلطات المصرية أغلقت اليوم معبر رفح البري لأجل غير مسمى، كما طالبت المسافرين الفلسطينيين المسجلين في قوائم السفر بالعودة إلى قطاع غزة.

الفرار من غزة

ويحاول الآلاف الفرار من غزة تحت وطأة الضربات الإسرائيلية الكثيفة على القطاع ردًا على العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية يوم السبت.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، قال في وقت سابق: “أقترح أن يحاول الفلسطينيون الخروج عبر معبر رفح”، لكنه لم يحدد أين سيذهبون أو كيف سيستخدمون المعبر الذي يتم إغلاقه بشكل دوري.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت، يوم الاثنين، بعد ضربة جوية إسرائيلية على منطقة قريبة من جانب غزة.