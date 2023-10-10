Icon

حساب المواطن : تغير مقدار الدعم بسبب المحددات الجديدة Icon 9 % من المنشآت الغذائية تخالف لائحة بطاقات عصائر الفواكه Icon 152 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل” Icon اتصالات وتحركات سعودية بقيادة ولي العهد لوقف التصعيد في غزة Icon نايف هزازي: سبب وحيد سيجعل الموسم الحالي صفريًا لـ الاتحاد Icon طيران ناس يطلق 7 وجهات جديدة من مركز عملياته الجديد بمطار المدينة Icon نابولي وفيورنتينا يرفضان المشاركة بـ السوبر الإيطالي في السعودية Icon الجازع لـ وزير البيئة: ماذا عن هواة الطقس وإعصار جدة ؟! Icon بلينكن يحذف منشورًا يدعو لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقطت قذائف إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، اليوم الثلاثاء بعد استهدافه يوم أمس بضربة جوية، حيث قررت السلطات المصرية إغلاق المعبر إلى أجل غير مسمى، حفاظًا على سلامة العاملين فيه.

إغلاق معبر رفح

وأظهر فيديو متداول الأوضاع خارج معبر رفح البري من الجانب المصري عقب قصف المعبر بالطائرات الحربية الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

قد يهمّك أيضاً
السديس : هدفنا ايصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية ونشر الهداية للعالمين

السديس : هدفنا ايصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية ونشر الهداية للعالمين

بايرن ميونخ يؤكد صدارة المجموعة الأولى بثنائية في كوبنهاجن

بايرن ميونخ يؤكد صدارة المجموعة الأولى بثنائية في كوبنهاجن

وكانت السلطات المصرية أغلقت اليوم معبر رفح البري لأجل غير مسمى، كما طالبت المسافرين الفلسطينيين المسجلين في قوائم السفر بالعودة إلى قطاع غزة.

الفرار من غزة

ويحاول الآلاف الفرار من غزة تحت وطأة الضربات الإسرائيلية الكثيفة على القطاع ردًا على العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية يوم السبت.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، قال في وقت سابق: “أقترح أن يحاول الفلسطينيون الخروج عبر معبر رفح”، لكنه لم يحدد أين سيذهبون أو كيف سيستخدمون المعبر الذي يتم إغلاقه بشكل دوري.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت، يوم الاثنين، بعد ضربة جوية إسرائيلية على منطقة قريبة من جانب غزة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند
أخبار رئيسية

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في...

أخبار رئيسية
لقطات لأمطار الباحة اليوم
السعودية اليوم

لقطات لأمطار الباحة اليوم

السعودية اليوم
موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا
الرياضة

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

الرياضة
وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير
السعودية اليوم

وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي
أخبار رئيسية

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي...

أخبار رئيسية
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن...

حصاد اليوم
الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة
السعودية اليوم

الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير...

السعودية اليوم
رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية
السعودية اليوم

رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في...

السعودية اليوم