قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية

حساب المواطن : تغير مقدار الدعم بسبب المحددات الجديدة 9 % من المنشآت الغذائية تخالف لائحة بطاقات عصائر الفواكه 152 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل” اتصالات وتحركات سعودية بقيادة ولي العهد لوقف التصعيد في غزة نايف هزازي: سبب وحيد سيجعل الموسم الحالي صفريًا لـ الاتحاد طيران ناس يطلق 7 وجهات جديدة من مركز عملياته الجديد بمطار المدينة نابولي وفيورنتينا يرفضان المشاركة بـ السوبر الإيطالي في السعودية الجازع لـ وزير البيئة: ماذا عن هواة الطقس وإعصار جدة ؟! بلينكن يحذف منشورًا يدعو لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل
سقطت قذائف إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، اليوم الثلاثاء بعد استهدافه يوم أمس بضربة جوية، حيث قررت السلطات المصرية إغلاق المعبر إلى أجل غير مسمى، حفاظًا على سلامة العاملين فيه.
وأظهر فيديو متداول الأوضاع خارج معبر رفح البري من الجانب المصري عقب قصف المعبر بالطائرات الحربية الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
وكانت السلطات المصرية أغلقت اليوم معبر رفح البري لأجل غير مسمى، كما طالبت المسافرين الفلسطينيين المسجلين في قوائم السفر بالعودة إلى قطاع غزة.
ويحاول الآلاف الفرار من غزة تحت وطأة الضربات الإسرائيلية الكثيفة على القطاع ردًا على العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية يوم السبت.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، قال في وقت سابق: “أقترح أن يحاول الفلسطينيون الخروج عبر معبر رفح”، لكنه لم يحدد أين سيذهبون أو كيف سيستخدمون المعبر الذي يتم إغلاقه بشكل دوري.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت، يوم الاثنين، بعد ضربة جوية إسرائيلية على منطقة قريبة من جانب غزة.
صور متداولة للقصف الإسرائيلي الذي استهدف معبر #رفح مع مصر#العربية pic.twitter.com/HwEblmRrVs
— العربية (@AlArabiya) October 10, 2023