Icon

التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد مالي Icon ذئب يتجول في مستوصف الوفرة بالكويت Icon ليجا وجهة سياحية جديدة مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم الفريدة Icon قرار جديد يحسم مصير جوتا مع الاتحاد Icon مقطع مطاردة خنزير بري تم تصويره خارج السعودية Icon استثمارات سعودية بقيمة تريليوني دولار في 6 قطاعات غير نفطية Icon تاريخ مواجهات مصر والجزائر Icon غرامة عدم وجود محل القهوة في محطات الوقود تصل 5000 ريال Icon موعد مباريات الثلاثاء في تصفيات يورو 2024 Icon دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه في مباراة الوحدة الودية أمس

قرار جديد يحسم مصير جوتا مع الاتحاد

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
قرار جديد يحسم مصير جوتا مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قد اتخذ قرارًا جديدًا بشأن مصير اللاعب البرتغالي جوتا مع العميد.

وكان اللاعب البرتغالي خرج من حسابات المدرب نونو سانتو وطالب الكثيرون من جماهير الاتحاد ببيعه إما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو توقيع مخالصة مالية معه.

قد يهمّك أيضاً
نائب أمير الرياض يكرّم رجال أمن أحبطوا سرقة سيارة نقل أموال

نائب أمير الرياض يكرّم رجال أمن أحبطوا سرقة سيارة نقل أموال

رحيل جيزيل خوري وجه الإعلام اللبناني الباسم

رحيل جيزيل خوري وجه الإعلام اللبناني الباسم

مصير جوتا

الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي قال عبر حسابه في منصة ” إكس” : “الاتحاد بقيادة سانتو قرر الاعتماد على اللاعب البرتغالي في المسابقات القارية والدولية مثل دوري أبطال آسيا ولكن في دوري روشن، سيكون خارج قائمة الأجانب على الأقل حتى يناير”.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر @ittihad

وفي مباراة الوحدة الودية أمس، تألق اللاعب البرتغالي بشكل لافت للأنظار وكان مصدرًا للخطورة في أكثر من مناسبة، مما جعل الكثير من الجماهير الاتحادية، تطالب المدرب سانتو بمنحه المزيد من الوقت في المباريات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار نهائي ببيعه.

وكان اللاعب البرتغالي انضم لنادي الاتحاد صيف العام الحالي قادمًا من فريق سيلتيك الإسكتلندي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه
آخر الاخبار

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب...

آخر الاخبار
خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف
الرياضة

خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف

الرياضة
أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا
الرياضة

أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز...

الرياضة
أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة...

الرياضة
مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي
السعودية اليوم

مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

وظائف
تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا
العالم

تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا

العالم
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال
السوق

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3...

السوق