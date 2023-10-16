قرار جديد يحسم مصير جوتا مع الاتحاد

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يبدو أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قد اتخذ قرارًا جديدًا بشأن مصير اللاعب البرتغالي جوتا مع العميد.
وكان اللاعب البرتغالي خرج من حسابات المدرب نونو سانتو وطالب الكثيرون من جماهير الاتحاد ببيعه إما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو توقيع مخالصة مالية معه.
الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي قال عبر حسابه في منصة ” إكس” : “الاتحاد بقيادة سانتو قرر الاعتماد على اللاعب البرتغالي في المسابقات القارية والدولية مثل دوري أبطال آسيا ولكن في دوري روشن، سيكون خارج قائمة الأجانب على الأقل حتى يناير”.
وفي مباراة الوحدة الودية أمس، تألق اللاعب البرتغالي بشكل لافت للأنظار وكان مصدرًا للخطورة في أكثر من مناسبة، مما جعل الكثير من الجماهير الاتحادية، تطالب المدرب سانتو بمنحه المزيد من الوقت في المباريات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار نهائي ببيعه.
وكان اللاعب البرتغالي انضم لنادي الاتحاد صيف العام الحالي قادمًا من فريق سيلتيك الإسكتلندي.