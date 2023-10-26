قرار روسي خطير يهدد العالم

أعلنت روسيا، الأربعاء، الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية، بعد تصديق مجلس النواب (الدوما) بشكل نهائي، وذلك لاستعادة التكافؤ في مجال الأسلحة النووية وعلى خلفية الصراع في أوكرانيا والأزمة مع الغرب، وفق بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.

تمهيد الطريق

تزامَن قرار الدوما الروسي، الذي تم إقراره بالإجماع بعدد أصوات 156 صوتًا مما يمهد الطريق لتوقيعه من قبل الرئيس الروسي، مع إعلان وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قيام موسكو بتدريب قواتها على تنفيذ “ضربة نووية هائلة” ردًّا على ضربة معادية محتملة.

تخلل تلك المناورات إطلاق صواريخ باليستية، وإطلاق طائرات من طراز “تو-95 إم إس” البعيدة المدى لصواريخ كروز، وفق وكالة “ريا نوفوستي” الروسية.

قال الكرملين: إن تلك المناورات بحضور وإشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث شهدت تدريبات على شنّ ضربة نووية هائلة من قبل القوات الهجومية الإستراتيجية، ردًّا على ضربة نووية معادية، وفق ما نقلت عنه وكالة “إنترفاكس”.

وبث التلفزيون الروسي مقطعًا مصورًا يظهر بوتن وهو يستمع إلى تقرير وزير دفاعه سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، بعد هذه المناورات.

أسباب الانسحاب الروسي

تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات والتصريحات الروسية التي أدت إلى زيادة التوتر النووي مع الغرب منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ما هي معاهدة حظر التجارب النووية؟

تمنع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي أُبرمت في عام 1996، جميع تفجيرات التجارب النووية، سواء كانت لغرض عسكري أو غيره، وحتى للاستخدامات السلمية.

وقّعت 187 دولة على المعاهدة، وصادقت عليها 178 دولة في برلماناتها، ومن الدول التسعة التي تمتلك أسلحة نووية، وقعت وصدقت بريطانيا وفرنسا وروسيا على المعاهدة.

كما وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل والصين على المعاهدة دون التصديق عليها، بينما لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية أو تصدق عليها حتى الآن.