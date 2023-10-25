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قرد يقايض سائحة سرق هاتفها!

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
قرد يقايض سائحة سرق هاتفها!
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائحة في بالي تقع ضحية قرد.

القرد غافلها

وبين الفيديو سائحة تقترب من القرد في أحد المعالم السياحية يبدو لمداعبته والتقاط صورة معه، إلا أن القرد غافلها وسرق منها هاتفها.

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احتارت السائحة بأمرها، ويبدو أنها علمت بمراده لأنه لم يهرب بالهاتف وإنما تمسك به بشدة حتى لا تستطيع استعادته.

عرضت عليه قطعة فاكهة أخذها من دون مقابل، ففهمت أنه يشترط لإعادة هاتفها الحصول على المزيد وكان له ما أراد، وعندها أعاد الهاتف لها.

يمكن مشاهدة الفيديو من هنا 

 

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