قريبًا.. ميزة البحث في علامة تبويب التحديثات تصل واتساب

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يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على ميزة جديدة توفر الوقت والجهد على المستخدمين للبرنامج في كافة دول العالم.
وتشمل الخاصية الجديدة في تطبيق واتساب طرح ميزة البحث في علامة تبويب التحديثات، ما يسهل البحث عن تحديثات الحالة.
وعلق الخبير التقني عبدالله السبيعي على هذه الميزة بقوله: “يعمل تطبيق واتساب WhatsApp على طرح ميزة البحث في علامة تبويب التحديثات، ما يسهل البحث عن تحديثات الحالة والقنوات”.
وكانت شركة ميتا بلاتفورمس، المالكة لتطبيق واتساب، قد أعلنت قبل أيام، عن إضافة خاصية القنوات العامة للمستخدمين للتطبيق، وأعلنت أنها ستوفر هذه الخاصية لمستخدمي التطبيق على مستوى العالم.
وكما هو الحال في التطبيقات المنافسة، فإن مستخدمي واتسآب سيمكنهم الاشتراك في قناة عامة لاستقبال النصوص والصور والفيديوهات وغير ذلك من المشاركات من المستخدمين الآخرين.
ويمكن لأي مجموعة لديها اهتمام مشترك استخدام قناة على واتساب للتواصل وتبادل المعلومات والمشاركات.
تقدم قنوات واتساب نهجًا أكثر أحادية، إذ يتم السماح لمديري كل قناة فقط ببث المعلومات والمحتوى، في حين يرد باقي المشتركين بالرموز التعبيرية أو المشاركة في استطلاعات الرأي.
ولتجنب التشويش على المحادثات والاتصالات الشخصية للمستخدم على تطبيق واتساب، فإنه سيتم عرض محتوى القنوات المشترك فيها من خلال علامة تبويب منفصلة بحسب شركة ميتا.
وتابع تطبيق واتساب أنه يمكن للمستخدم البحث عن القنوات وعرض المشاركات الموجودة عليه قبل الاشتراك فيها.
تعمل WhatsApp على طرح ميزة البحث في علامة تبويب التحديثات، مما يسهل البحث عن تحديثات الحالة والقنوات. pic.twitter.com/tTtZa1FGDf
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) October 17, 2023