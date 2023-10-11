قصة حزينة وراء أقراط كيت ميدلتون في اليوم العالمي للصحة النفسية

لفتت أميرة ويلز كيت ميدلتون الأنظار، خلال حضورها فعالية داخل بريطانيا احتفالًا باليوم العالمي للصحة النفسية، حيث ارتدت كيت أقراطًا ذهبية أهدتها لها أم حزينة على فراق ابنتها المنتحرة.

قصة أقراط كيت

وأوفت أميرة ويلز بالوعد الذي قطعته على نفسها للأم الحزينة، عندما قررت ارتداء الأقراط خلال زيارتها لإحدى المؤسسات العامة المهتمة بمجال الصحة النفسية، برفقة الأمير ويليام، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه الأقراط صنعتها الأم تخليدًا لذكرى ابنتها إيسي، التي انتحرت بشكل مأساوي عن عمر يناهز 17 عامًا في وقت سابق من هذا العام بعد معاناتها من الاكتئاب.

اليوم العالمي للصحة النفسية

ووعدت كيت بارتداء الأقراط الذهبية بعد استلامها خلال رحلة إلى نادي الرجبي في يونيو الماضي، واحترمت هذا التعهد اليوم عندما انضمت إلى أمير ويلز، البالغة من العمر 41 عامًا، في مشاركة عامة في مدينة ويست ميدلاندز للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.

واحتفل العالم تحت شعار “الصحة النفسيّة حق إنساني عالمي”، أمس الثلاثاء، الموافق 10 أكتوبر باليوم العالمي للصحة النفسية (World Mental Health Day )، وقد احتفلت به منظمة الصحة العالمية هذا العام 2023 معتمدة هذا الشعار.

