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دفع حريته ثمنًا لوهم الثراء السريع

قصة سجين : نصف أهلي ماتوا وما شفتهم بسبب المخدرات

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
قصة سجين : نصف أهلي ماتوا وما شفتهم بسبب المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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كشف أحد السجناء عن معاناته بعدما اتجه إلى طريق المخدرات وكيف خسر سنوات عمره، التي قضاها خلف أسوار السجن، طمعها في سعادة زائفة أو تحقيقًا لوهم الثراء السريع.

وقال السجين في مقطع صوتي : اتصلت على أحد الأشخاص لأطلب منه بعض المال لأقوم بأداء العمرة أنا ووالدتي ، فقال له أبشر .. أعطيك المال وأعطيك سيارة.

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وهم جني الأموال

وأضاف أنه بعد عدة أيام اتصل عليه هذا الشخص وأخبره أن هناك سيارة ستصله بعد فترة وطلب منه أن يأخذ منها بعض الأغراض وينقلها له في مكان آخر مقابل الحصول على المال.

ويتابع السجين إنه أدرك أن السيارة بها حبوب أو مخدرات طالما سيحصل على المال مقابل التوصيل، ومع ذلك واصل المغامرة مدعيًا أنه كان شغله الشاغل الحصول على المال لمساعدة أمه.

وأضاف السجين إنه تم القبض عليه في المنزل ولم يحصل على المال بل فقد حريته وفقد نصف عائلته الذين توفوا وهو لا يزال في السجن حيث توفي ولده ووالده وزوجته.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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