قصة مسلسل حق عرب تثير الحماسة بسبب 150 ألف جنيه

أعلن الفنان المصري أحمد العوضي عن مسلسله حق عرب، الذي سيشارك به في موسم رمضان المقبل 2024، والذي من المتوقع أن يدور في إطار من الأكشن والرومانسية والدراما الاجتماعية.

مسلسل حق عرب

وقال أحمد العوضي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: إنه سيشارك في رمضان 2024 من خلال مسلسل بعنوان حق عرب، وسيُقيم مسابقة جديدة لها علاقة بهذا المسلسل.

وكشف عن تفاصيل مسلسل حق عرب وقال: إنه إنتاج سينرجي تامر مرسي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل حق عربي تثير الجدل

واستكمل الفنان أحمد العوضي: “لمسابقة هتبقى 150 ألف جنيه.. 10 هيكسبوا كل واحد 15 ألف.. السؤال.. 1- حق عرب هيبقى شعبي ولا صعيدي.. 2- حق عرب هيبقى أكشن ولا رومانسي ولا كوميدي.. معانا أربعة أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا”.

وتواصل الجهة المنتجة التعاقد مع أبطال مسلسل حق عرب ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق التصوير.

وينشغل الفنان أحمد العوضي خلال الفترة الحالية، بتصوير فيلم الإسكندراني في أول تعاون يجمعه بالمخرج خالد يوسف، وعدد من نجوم الفن.