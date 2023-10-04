Icon

مهرجان امرؤ القيس بعين “المواطن”: فعاليات مختلفة وحرف لا تُنسى Icon نيوكاسل يتألق ويتجاوز باريس سان جيرمان برباعية Icon الاتحاد الكويتي: السعودية تستطيع إبهار العالم وتقديم نسخة استثنائية Icon توضيح بشأن الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن Icon أتلتيكو مدريد يعبر فينورد بثلاثية Icon آل معمر عن الترشح لاستضافة المونديال: مكاننا الطبيعي هو الريادة Icon قصة مسلسل حق عرب تثير الحماسة بسبب 150 ألف جنيه Icon 7 معلومات عن عبير موسى السياسية التونسية المُعتقلة Icon دعم عربي لاستضافة السعودية كأس العالم 2034 Icon السعودية تُكرس مكانتها كأبرز الوجهات الرياضية العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
مسابقة بشأن أحداث العمل أطلقها أحمد العوضي

قصة مسلسل حق عرب تثير الحماسة بسبب 150 ألف جنيه

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
قصة مسلسل حق عرب تثير الحماسة بسبب 150 ألف جنيه
المواطن - فريق التحرير

أعلن الفنان المصري أحمد العوضي عن مسلسله حق عرب، الذي سيشارك به في موسم رمضان المقبل 2024، والذي من المتوقع أن يدور في إطار من الأكشن والرومانسية والدراما الاجتماعية.

مسلسل حق عرب

وقال أحمد العوضي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: إنه سيشارك في رمضان 2024 من خلال مسلسل بعنوان حق عرب، وسيُقيم مسابقة جديدة لها علاقة بهذا المسلسل.

قد يهمّك أيضاً
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 17.4 مليون ريال

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 17.4 مليون ريال

التعادل يحسم مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد

التعادل يحسم مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد

وكشف عن تفاصيل مسلسل حق عرب وقال: إنه إنتاج سينرجي تامر مرسي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل حق عربي تثير الجدل

واستكمل الفنان أحمد العوضي: “لمسابقة هتبقى 150 ألف جنيه.. 10 هيكسبوا كل واحد 15 ألف.. السؤال.. 1- حق عرب هيبقى شعبي ولا صعيدي.. 2- حق عرب هيبقى أكشن ولا رومانسي ولا كوميدي.. معانا أربعة أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا”.

وتواصل الجهة المنتجة التعاقد مع أبطال مسلسل حق عرب ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق التصوير.

وينشغل الفنان أحمد العوضي خلال الفترة الحالية، بتصوير فيلم الإسكندراني في أول تعاون يجمعه بالمخرج خالد يوسف، وعدد من نجوم الفن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفرحة ترتسم على وجوه أطفال جدة باليوم الوطني
السعودية اليوم

الفرحة ترتسم على وجوه أطفال جدة باليوم...

السعودية اليوم
جداول الحصص الدراسية للأسبوع الرابع لجميع المراحل
السعودية اليوم

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الرابع لجميع المراحل

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تصل إلى ليبيا
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تصل إلى ليبيا

السعودية اليوم
تحد جديد على تيك توك يدمر سيارتك وتكلفته باهظة
تكنولوجيا

تحد جديد على تيك توك يدمر سيارتك...

تكنولوجيا
السعودية تستهدف استثمارات بـ 78 مليار ريال بالقطاع الغذائي
السعودية اليوم

السعودية تستهدف استثمارات بـ 78 مليار ريال...

السعودية اليوم
الرويلي يجري جولة تفقدية بعرعر ويتابع مشروعات إنشاء المساجد
السعودية اليوم

الرويلي يجري جولة تفقدية بعرعر ويتابع مشروعات...

السعودية اليوم
إنقاذ حياة مريض سقط من الطابق الرابع في الباحة
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مريض سقط من الطابق الرابع...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة في 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة...

السعودية اليوم