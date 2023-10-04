مهرجان امرؤ القيس بعين “المواطن”: فعاليات مختلفة وحرف لا تُنسى نيوكاسل يتألق ويتجاوز باريس سان جيرمان برباعية الاتحاد الكويتي: السعودية تستطيع إبهار العالم وتقديم نسخة استثنائية توضيح بشأن الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن أتلتيكو مدريد يعبر فينورد بثلاثية آل معمر عن الترشح لاستضافة المونديال: مكاننا الطبيعي هو الريادة قصة مسلسل حق عرب تثير الحماسة بسبب 150 ألف جنيه 7 معلومات عن عبير موسى السياسية التونسية المُعتقلة دعم عربي لاستضافة السعودية كأس العالم 2034 السعودية تُكرس مكانتها كأبرز الوجهات الرياضية العالمية
أعلن الفنان المصري أحمد العوضي عن مسلسله حق عرب، الذي سيشارك به في موسم رمضان المقبل 2024، والذي من المتوقع أن يدور في إطار من الأكشن والرومانسية والدراما الاجتماعية.
وقال أحمد العوضي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: إنه سيشارك في رمضان 2024 من خلال مسلسل بعنوان حق عرب، وسيُقيم مسابقة جديدة لها علاقة بهذا المسلسل.
وكشف عن تفاصيل مسلسل حق عرب وقال: إنه إنتاج سينرجي تامر مرسي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.
واستكمل الفنان أحمد العوضي: “لمسابقة هتبقى 150 ألف جنيه.. 10 هيكسبوا كل واحد 15 ألف.. السؤال.. 1- حق عرب هيبقى شعبي ولا صعيدي.. 2- حق عرب هيبقى أكشن ولا رومانسي ولا كوميدي.. معانا أربعة أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا”.
وتواصل الجهة المنتجة التعاقد مع أبطال مسلسل حق عرب ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق التصوير.
وينشغل الفنان أحمد العوضي خلال الفترة الحالية، بتصوير فيلم الإسكندراني في أول تعاون يجمعه بالمخرج خالد يوسف، وعدد من نجوم الفن.