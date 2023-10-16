قصة نجاح المطلق تثير الإعجاب والبداية حريق صغير في منزله

تعج المملكة بالعديد من الشباب القادرين على صنع المستحيل وسطر قصص نجاح بتميزهم وإرادتهم، ومنهم الشاب سمير المطلق من الأحساء.

قصة نجاح

المطلق، سرد قصته المؤثرة بالعمل في مجال السباكة والكهرباء، بسبب احتراق منزله أثناء سفر والده، قائلًا: إن الحريق كان بسيطًا ولكنه جعلهم يجلسون في الشارع 7 ساعات وتحرك داخله شيء ما يقول له: “ليش مو أنا اللي أصلح هذا الشيء”.

وتابع أن عمره كان حينها 15 عامًا ومن وقتها يعمل يوميًّا لمدة 8 ساعات، وذلك لأن حبه للمهنة جعل منه أستاذًا في المهنة برفقة شريكه علاء، حيث كسبا ثقة الناس فيهما.

خبرة طويلة

وأكد المطلق أنه نال رضا كل زبائنه عن عملهما ولم يتلقَّ أي شكوى تخص عملهما، وبعد هذه الخبرة الطويلة استطاع أن يمدد مواسير السباكة كاملة للمنزل من دورة مياه ومطابخ وكهرباء بكل احترافية.

وختم الشاب حديثه إلى برنامج المرصد وقال: “الشغل مو عيب والسباكة والكهرباء تحتاج لإتقان جيد وهي مصدر رزق للشباب ويفتح بها بيت”.

ويرفع الشباب السعودي شعار النجاح ليكون العنوان الأبرز في مسيرتهم المفعمة بالانجازات ليحولوا العوائق إلى نجاحات بارزة كتبوها بجدهم واجتهادهم بأحرف من نور.