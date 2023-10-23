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لا يشكل خطرًا على المحافظة

قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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تُعرض اليوم الاثنين مسرحية وادي فليج على مسرح إدارة تعليم حفر الباطن القديم، ضمن مهرجان الرياض للمسرح، وذلك بعد تأهلها ضمن 20 مسرحية على مستوى المملكة، وهي من تأليف وإخراج مشعل الهملان.

مسميات الممثلين

وتعود مسميات الممثلين في المسرحية من بيئة الوادي وهي أسماء حقيقية، وتحاول الشخصيات الرئيسية وهي “باطح” و”فلج” و”حزل” الصراع على الوادي، كلٌّ على طريقته، بحيث يحاول “حزل” بذكائه أن يقنع أهل الوادي بضم فليج إلى الأودية الكبرى، حتى يتسنى له أنيطوِّر الوادي.

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ويتخلل الأحداث اتهام “باطح” بوضع السم بالوادي، وهو الذي يحاول أن يحمي الوادي بسد ترابي بإيعاز من “حزل”، بينما يبقى الحب سيد الموقف بين ابنة “فلج” وابن “حزل”، في أحد المشاهد المحيرة والصعبة على أهالي الوادي.

وادي فليج

ومن جانب آخر، ذكر الباحث في تاريخ حفر الباطن نواف العنزي أن وادي فليج يعتبر من الأودية المعروفة بحفر الباطن، وهو ممتد من شمال هضبة الصمان جنوبًا، ويمر من شرقها، وينتهي مصبه في وادي الباطن.

وأشار العنزي إلى أن وادي فليج لا يشكل أي خطر على سكان محافظة حفر الباطن لعدة أسباب أولها حوض الوادي صغير، وكذلك لا يوجد مخططات سكنية على الوادي.

وأضاف نواف العنزي أنه حسب القصص التاريخية المذكورة أن وادي فليج كان مرعًى جيدًا لأهالي حفر الباطن، كما أن هناك عدة قصائد قديمة قيلت في الوادي، وشهد الوادي عام 1982م أقوى جريان له.

 

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