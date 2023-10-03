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جرفتهم السيول في درنة

قلب مها المصري مكسور بعد وفاة ابن أختها وعائلته

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
قلب مها المصري مكسور بعد وفاة ابن أختها وعائلته
المواطن - فريق التحرير

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أصيبت الفنانة السورية مها المصري بصدمة قوية بعدما تأكد لها نبأ وفاة ابن أختها وزوجته وأبنائه الخمسة في إعصار دانيال المدمر الذي ضرب ليبيا قبل عدة أيام وأزال قرى كاملة في مدينة درنة من على الخريطة.

نداء استغاثة

وكانت المصري أطلقت قبل عدة أيام نداءات استغاثة تطالب فيها بالكشف عن مصير ابن أختها الذي انقطع الاتصال به بعدما شهدته درنة من دمار وخراب بعد انهيار سد درنة الذي جرف الأحياء السكنية بالكامل.

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وفي وقت لاحق أعلنت عبر حسابها في فيسبوك عن خبر الوفاة بالقول : “إنا لله وإنا إليه راجعون الله ما أعطى والله ما أخد وكل شيء بقضاء رب العالمين ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة الله يرحمكم يا حبايب قلبي ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة “.

تعزية مها المصري

وعلى الفور تسابق متابعو الفنانة السورية في تقديم التعزية حيث قالت نادين سلامة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبركم عليهم يا أرحم الراحمين”.

فيما قال قاسم ملحو: “ربي يرحمهم برحمته الواسعة ويصبر قلوبكم ولا حول ولا قوة الا بالله”، بينما قالت طيف إبراهيم :” الله يرحم روحكم البقاء لله”.

بدورها قالت نيزوز الغامدي:” إنا لله وإنا إليه راجعون ربي يرحمهم ويصبر قلوبكم الكارثة كبيرة والمصاب جلل الله يصبر ليبيا علي ما مر بنا ربي يرحم كل الليبيين وكل الجاليات العربية والأجنبية اللي كانت ساكنة بدرنة”.

وأضاف توحيد الحريري:” عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

مها المصري

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