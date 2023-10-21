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الحديث عن تهجير أهل غزة خط أحمر ومرفوض ولن يكون

قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت في العاصمة الجديدة بمصر، صباح اليوم السبت، “قمة القاهرة للسلام”، والتي تبحث الحرب في قطاع غزة، بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وفي كلمة مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً.

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إدانة استهداف المدنيين

وقال السيسي إن “الإنسانية في اختبار أمام ما يحدث في غزة، وندين بوضوح استهداف المدنيين المسالمين” ونتابع بدهشة الصمت العالمي تجاه ممارسات العقاب الجماعي في غزة”.

وأضاف “ندعو إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء في غزة، مضيفا  أن مصر انخرطت في جهود مضنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة، والقصف الإسرائيلي المستمر للجانب الفلسطيني من معبر رفح أعاق المساعدات، مؤكدا أن مصر لم تغلق معبر رفح في أي لحظة منذ بدء التصعيد، ونرفض التهجير القسري للمدنيين في غزة”.

الحل الوحيد للأزمة

وتابع أن تهجير الفلسطينيين يعني إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني يرفض ترك أرضه حتى لو كان تحت الاحتلال، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث وخاصة على حساب مصر، موضحا أن حل القضية الفلسطينية الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم، ويجب وضع خارطة طريق تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام.

وتابع أنه يجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وآمن، ويجب إحياء الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، مضيفا أن خارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولا لإقامة دولة فلسطينية.

لا يمكن قبول سياسة العقاب

وقال ملك الأردن الملك عبدالله الثاني “نشعر بالحزن الشديد تجاه أعمال العنف في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، ولا يمكن قبول سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة وما يحدث جريمة حرب، وحرمان سكان غزة من الغذاء والمياه والكهرباء أمر مدان ويستدعي المحاسبة.

وتابع ملك الأردن، أن الحصار الإسرائيلي على غزة استمر لسنوات طويلة وسط صمت دولي، والأولوية اليوم هي وضع نهاية فورية لما يحدث في غزة.

أضاف ملك الأردن “نرفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين وهو خط أحمر لنا جميعا، ولا يمكن تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، ما يحدث اليوم هو نتيجة الفشل في تحقيق حل مستدام”.

وتابع ملك الأردن أن إسرائيل تجعل حل الدولتين مستحيلاً من خلال تسريع الاستيطان، وحل الدولتين هو الضمانة الحقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل الدولتين.

وقال رئيس فلسطين محمود عباس أبو مازن إن الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا غاشما من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين.

وأضاف “نحذر من محاولات تهجير شعبنا خارج أراضيهم إلى دول أخرى وسنبقى صامدين على أرضنا”.

وكان الرئيس المصري استقبل السبت القادة والزعماء المشاركين في القمة، وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة.

المشاركون في قمة القاهرة

ويشارك في القمة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وزعماء كل من الأردن وقطر، وفلسطين، والإمارات، والبحرين، وجنوب أفريقيا، وموريتانيا، وليبيا، وقبرص ورؤساء وزراء إسبانيا واليونان وإيطاليا والعراق، وولي عهد الكويت وولي عهد سلطنة عمان.

كما يحضر القمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس المجلس الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية. ومن المقرر أيضا أن يشارك ممثلون عن روسيا والصين والولايات المتحدة.

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