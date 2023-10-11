قناة abc الأمريكية: محمد بن سلمان الزعيم العربي الوحيد الذي أظهر دعمًا مباشرًا للفلسطينيين

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الرياض ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، ولن تدخر جهدًا لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الأراضي الفلسطينية.

ورصدت تقارير ومواقع عالمية الدعم السعودي للقضية الفلسطينية أثناء أزمتها الأخير مع إسرائيل، فيما أثنت قناة “إيه بي سي” الأمريكية على جهود ولي العهد في احتواء الموقف المتصاعد بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت قناة abc “إيه بي سي”: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو القائد العربي الوحيد الذي أعلن وقوفه بجانب شعب فلسطين، وذلك بعد اتصال هاتفي مباشر مع الرئيس الفلسطيني، فيما أكد ولي العهد، أن السعودية ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.

اتصالات ولي العهد

وفي إطار جهود ولي العهد المتواصلة منذ اندلاع الأزمة السبت الماضي، أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًّا بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، حيث أكد ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

كذلك أجرى ولي العهد اتصالًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتم خلال الاتصال الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة، وأكد ولي العهد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

تحركات الخارجية

ومن بداية التصعيد يوم السبت، أصدرت الخارجية بيانًا دعت فيه للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

وفي المساء، بحث وزير الخارجية فيصل بن فرحان في اتصالات هاتفية التطورات في قطاع غزة ومحيطها مع قادة الدبلوماسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية.