Icon

قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon مشهد مثير لطيور اللقلق تحلق فوق سماء تبوك Icon برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بصعوبة Icon ميلان يسقط بفخ الخسارة ضد يوفنتوس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نفذت غارات جوية عنيفة مستهدفة محيطها

قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفذت طائرات الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، غارات جوية عنيفة مستهدفة محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى وسط مدينة غزة.

قصف مستمر

وأدى القصف إلى تطاير الشظايا للمباني التي تحتوي نازحين يزيد عددهم على 8000، بالإضافة إلى طاقم العمل في المستشفى.

قد يهمّك أيضاً
ميتروفيتش ضمن أجانب الهلال لمواجهة مومباي سيتي الهندي

ميتروفيتش ضمن أجانب الهلال لمواجهة مومباي سيتي الهندي

وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي

وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي

وقالت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تنذرنا بأنها ستقصف مستشفى القدس في أي لحظة، فيما ذكرت قناة العربية أن قوات الاحتلال أمهلت مستشفى القدس ساعة واحدة لإخلائه.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم