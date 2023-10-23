قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه

نفذت طائرات الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، غارات جوية عنيفة مستهدفة محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى وسط مدينة غزة.

قصف مستمر

وأدى القصف إلى تطاير الشظايا للمباني التي تحتوي نازحين يزيد عددهم على 8000، بالإضافة إلى طاقم العمل في المستشفى.

وقالت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تنذرنا بأنها ستقصف مستشفى القدس في أي لحظة، فيما ذكرت قناة العربية أن قوات الاحتلال أمهلت مستشفى القدس ساعة واحدة لإخلائه.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.