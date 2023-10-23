قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة مشهد مثير لطيور اللقلق تحلق فوق سماء تبوك برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بصعوبة ميلان يسقط بفخ الخسارة ضد يوفنتوس
نفذت طائرات الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، غارات جوية عنيفة مستهدفة محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى وسط مدينة غزة.
وأدى القصف إلى تطاير الشظايا للمباني التي تحتوي نازحين يزيد عددهم على 8000، بالإضافة إلى طاقم العمل في المستشفى.
وقالت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تنذرنا بأنها ستقصف مستشفى القدس في أي لحظة، فيما ذكرت قناة العربية أن قوات الاحتلال أمهلت مستشفى القدس ساعة واحدة لإخلائه.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.