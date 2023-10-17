قوافل المساعدات لغزة تصل معبر رفح تمهيداً لعبورها إلى القطاع

يترقب الملايين حول العالم استكمال إجراءات تأمين معبر رفح تمهيدًا لفتحه لنقل قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ أسبوع.

استهداف معبر رفح

وعلى مدار الأيام العشرة الأولى من العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع تم استهداف المعبر أكثر من مرة كان أولها يوم 9 أكتوبر الجاري، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى إغلاق المعبر في الاتجاهين، حفاظًا على سلامة الطواقم الفنية العاملة فيه.

وتوصلت مصر وأمريكا وإسرائيل في وقت سابق إلى اتفاق لفتح المعبر لمرور الأمريكيين وحاملي الجنسيات الأجنبية من القطاع ودخول المساعدات الإنسانية لكن إسرائيل استمرت في استهداف محيط المعبر؛ ما دفع مصر إلى رفض دخول الأجانب ما لم يتم السماح بدخول المساعدات.

المساعدات الإنسانية

ومنذ إغلاق المعبر تكدست الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والتي بدأت تتدفق من مصر والعديد من الدول العربية، في انتظار إشارة العبور، التي من المتوقع أن تتم اليوم بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر والاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتضم القوافل التي ستدخل عبر معبر رفح 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 2000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، وذلك رفقة طاقم طبي من كافة التخصصات.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي بايدن في زيارة للمنطقة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.