قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك في تمرين وطن 93

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تشارك المديرية العامة لحرس الحدود، في التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي “تمرين وطن 93″، بقوة بشرية متخصصة ومدربة ومزودة بالآليات والسفن والزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام والتقنيات اللازمة لتنفيذ المهام والواجبات الأمنية المشتركة، وذلك بمعهد تدريب قوات أمن وحماية أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.
ويهدف (تمرين93) إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.
يذكر أن التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والقوات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.