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موجودة حاليًّا في البحر الأحمر

قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط
المواطن - فريق التحرير

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أفادت شبكة “سي إن إن” نقلًا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.

ونقلت “سي إن إن” عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية “يو إس إس باتان”، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.

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وقال أحد المسؤولين: إن سفينة باتان موجودة حاليًّا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبًا.

أقرب إلى لبنان وإسرائيل

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ إن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض: إنه سيكون “أمرًا غير حكيم وغير مسؤول” عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان، لكن في ذلك الوقت، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي: “لسنا في مرحلة التنفيذ الآن”.

في حين أن السِّفَارة الأمريكية في بيروت حثت الأمريكيين يوم الجمعة، مع قيام إسرائيل بتوسيع حملتها البرية في غزة، مرة أخرى على “المغادرة الآن”، محذرة من أن أفضل وقت لمغادرة أي بلد هو “قبل الأزمة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى لبنان الأسبوع الماضي إلى المستوى الرابع: لا تسافر!

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