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بعد أنباء غيابه عن 3 مباريات

كاراسكو يثير قلق جماهير الشباب

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
كاراسكو يثير قلق جماهير الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أثار خبر إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البلجيكي يانيك كاراسكو، حالة من القلق لدى الجماهير، خوفًا من غيابه لفترة طويلة، خاصة أنه من أبرز اللاعبين في صفوفه مؤخرًا.

الشباب يعلن إصابة كاراسكو

وأعلن نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الخميس، عن معاناة كاراسكو من إصابة في كاحل القدم، وسيُغادر إلى مستشفى سبيتار، من أجل إسراع عملية التعافي، دون تحديد فترة العلاج.

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وكان النجم البلجيكي صاحب الـ30 عامًا، قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الشباب ضد الطائي، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، والتي حسمها الليوث بنتيجة 2/ 0.

كاراسكو
النجم البلجيكي

قلق جماهير الشباب

وتفاعلت الجماهير مع خبر إصابة النجم البلجيكي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وعلق ياسر قائلًا: “تصحى على خبر إصابة كاراسكو واحتمالية عدم مشاركته ضد أبها والفتح والاتحاد!”.

وواصل قائلًا: “الفتح أهم مباريات الموسم في الكأس وخصم قوي وبعدها ضد الاتحاد في الدوري ويغيب أهم لاعب عندك واللاعب اللي شايل الفريق بالجولات الماضية، أقسم بالله شيء يغبن.. الله يصبرنا بس ويا رب إصابته ما تطول”.

كاراسكو
النجم البلجيكي – المصدر @AlShababSaudiFC

وكتب هتان: “الواحد مروّق وبداية ويكند ويدخل هنا على خبر إصابة النجم البلجيكي أقسم بالله ضاق صدري من إصابة كاراسكو.. يا عالم ما أصيب إلا قبل اهم مباراة بالموسم!”.

وقال عمار: “خبر حزين جدًّا.. ضربة قوية لـ الشباب قد يغيب عن مباراة الفتح بالكأس اللي هي أهم مباريات الفريق هذا الموسم.. نتمنى أن يعود كاراسكو أقوى وأسرع يا رب”.

كاراسكو
النجم البلجيكي – المصدر @AlShababSaudiFC

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