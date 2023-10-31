كاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتحقيق الليوث لفوز قاتل بنتيجة 2\1.

كريستيان تيو يتقدم

وبدأت مباراة الفتح ضد الشباب التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وكاد الليوث أن يهزوا الشباك بعد مرور 4 دقائق، إلا أن تسديدة هتان باهبري ذهبت بعيدًا.

ونجح كريستيان تيو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24، بتسديدة قوية، وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المحاولات لهز الشباك، وتعديل النتيجة قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وكاد يانيك كاراسكو أن يتعادل في الدقائق الأخيرة، إلا أن جاكوب تألق وأنقذ الفرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الشباب بهدف دون رد.

كاراسكو يسجل التعادل

وبعد بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقوة، ونجح يانيك في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59، بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية، لتشتعل المواجهة بحثًا عن هدف.

واستمرت المحاولات، وكاد الليوث أن يسجلوا هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 83، إلا أن عبدالله رديف أهدر فرصة سهلة أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من فهد المولد، قبل أن ينقذ جاكوب فرصة من اللاعب ذاته، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل.

الشباب يفوز

وانطلقت الأشواط الإضافية بشكل سريع، أملًا في تسجيل هدف وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، قبل أن يحرز كاراسكو هدفًا قاتلًا في الشوط الثاني الإضافي، لتنتهي المباراة بفوز الليوث وصعوده لربع نهائي كأس الملك.