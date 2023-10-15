كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، يوم الأحد: إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين: “لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية”.

وأشار إلى تكشف “كارثة إنسانية غير مسبوقة” في القطاع الساحلي.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وفيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2670 شخصًا، قال فريق الدفاع المدني الفلسطيني: إن أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف في بيان: “تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف”.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بإصابة 9600 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

لا وقود ولا مياه

وفي وقت سابق قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن المستشفيات في غزة تواجه خطر التحول إلى مشارح للموتى دون كهرباء.

وأضافت اللجنة الدولية أن الوقود نفد من محطة الكهرباء الوحيدة في غزة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المولدات الاحتياطية قد تتوقف عن العمل خلال ساعات.