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مؤكدًا معالجة مشكلة الفريق الدفاعية

كارينيو: عزيمة اللاعبين سبب التعادل ضد الاتحاد

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
كارينيو: عزيمة اللاعبين سبب التعادل ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أشاد المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، بأداء لاعبي فريقه الحزم ضد الاتحاد، مشددًا على أنه عمل على تنظيم الجانب الدفاعي خلال الفترة الماضية.

تعادل الاتحاد ضد الحزم

ولعب الاتحاد ضد الحزم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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مباراة الاتحاد ضد الحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

تعليق كارينيو على التعادل

وتحدث كارينيو عن المباراة، قائلًا: “في الشوط الأول كنا متكافئين.. ارتكبنا بعض الأخطاء واستقبلنا هدف، في الشوط الثاني حاولنا إصلاح بعض الأمور ودخلنا الملعب بروح أكبر ولحسن الحظ سجلنا هدف التعادل”.

وتابع كارينيو حديثه: “الاتحاد بمدربه الكبير ولاعبيه الكبار بكل تأكيد لديهم جودة أعلى مننا، ولكن بروح الفريق وعزيمة اللاعبين استطعنا التعادل وكان بالإمكان تسجيل الهدف الثالث”.

الاتحاد والحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وأضاف: “عملنا على تنظيم الفريق بشكل أكبر، فريقنا كان يستقبل أهداف عديدة وفي آخر مواجهتين لم نستقبل الكثير من الهجمات، كان عملي في البداية التركيز على الجوانب الدفاعية”.

وأردف: “لا يمكن الحديث عن ماضي الفريق احتراما للمدربين السابقين، عملنا كثيرًا في الحصص التدريبية القليلة على تنظيم الفريق وحاولنا إقناع الفريق بأن كل شيء بيدنا مهما كان الخصم”.

واختتم كارينيو تصريحاته قائلًا: “درسنا الاتحاد جيدًا، وتحليل هذا الفريق ليس بالأمر السهل، الكثير من الخيارات والأسماء لديهم.. توقعت أنه سيلعب برباعي خلفي ولعب بالثلاثي وكنا جاهزين للحالتين، من الصعب إيقاف فريق يملك كل هذه الجودة، وهذا التعادل إيجابي بكل تأكيد”.

دانيال كارينيو مع الحزم
مدرب الحزم – المصدر @alhazem_fc

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