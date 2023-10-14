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على مسرح أبوبكر سالم بالرياض

كاظم الساهر يطرب الجماهير السعودية والعربية بـ مهرجان الغناء بالفصحى

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
كاظم الساهر يطرب الجماهير السعودية والعربية بـ مهرجان الغناء بالفصحى
المواطن - تصوير : خالد الحمودي

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أبدع المطرب المبدع والقيصر كاظم الساهر الجمهور السعودي والعربي، مساء أمس بحفله ضمن مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض.

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الحفل أقيم في الرياض على مسرح أبوبكر سالم وحضره عدد كبير من محبي كاظم من مختلف الدول العربية.

أشهر الأغاني بالفصحى

وقدم صاحب أشهر الأغاني المغناة بالفصحى، باقة من أجمل أعماله منها أحبيني بلا عقدٍ، جاءت معذبتي، مدينة الحب، زيديني عشقاً وغيرها.

كذلك أبدعت الفنانة والمطربة أروى الجمهور السعودي والعربي بباقة من أجمل الأغاني باللغة العربية الفصحى.

أطلقت وزارة الثقافة ، أمس الجمعة، النسخة الثالثة من مهرجان الغناء بالفصحى، وذلك على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم بالرياض.

ويقدّم المهرجان أربع ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن وصلات غنائية لعدد من المغنين من السعودية والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين الصاعدين، كذلك تجمع الحفلات الغنائية بين الكلاسيكيات والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.

الشعر والموسيقى والغناء

ويأتي مهرجان الغناء بالفصحى ضمن جهود وزارة الثقافة في تضافر اللغة والشعر والموسيقى والغناء لتحقيق هدفها الاستراتيجي للعناية باللغة العربية، وتعزيز حضورها في المجتمع وتحويلها إلى نمط حياة، وهو ما يتزامن مع مبادرة عام الشعر العربي 2023 لإحياء تاريخ الشعر العربي العريق، وتعزيز حضوره في الحضارة الإنسانية، وإرساء قواعد ثرائه المستقبلي، وإحلاله مكانته المستحقة بين آداب العالم وفنونه، حيث تتضافر فنون اللغة والشعر والموسيقى والغناء.

     

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