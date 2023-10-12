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ضمن منافسات النسخة الأولى

كاف يعلن التعاقد مع راعٍ سعودي لـ الدوري الإفريقي

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
كاف يعلن التعاقد مع راعٍ سعودي لـ الدوري الإفريقي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الخميس، عن التعاقد مع راعٍ سعودي، ليكون الراعي الرئيسي لمنافسات بطولة الدوري الإفريقي.

كاف يعلن عن التعاقد مع راعٍ سعودي

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل.

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف
شعار الاتحاد القاري

وذكر “كاف” في بيان عبر موقعه الرسمي: “هذا التعاقد يمثل علامة فارقة لكرة القدم الإفريقية والسياحة السعودية، حيث إنه يساعد على خلق جسور التعاون بين الجانبين الإفريقي والسعودي”.

وواصل “كاف” في بيانه: “نجاح الدوري الإفريقي يساعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في إنشاء أكاديميات للشباب والبنين والبنات في الدول الإفريقية الأعضاء”.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف
شعار الاتحاد القاري

بطولة الدوري الإفريقي

وتُقام منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي، بنظام خروج المغلوب بداية من الدور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، ويشهد مشاركة 8 فرق، على أن تكون مواجهة الافتتاح بين الأهلي وسيمبا في تنزانيا.

ويُشارك في البطولة؛ الأهلي “مصر”، إنيمبا “نيجيريا”، الترجي الرياضي “تونس”، ماميلودي صن داونز “جنوب إفريقيا”، أتلتيكو بتروليوس دي لواندا “أنجولا”، سيمبا “تنزانيا”، تي بي مازيمبي “الكونغو الديمقراطية”، والوداد المغرب”.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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