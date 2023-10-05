كبار مستشاري بايدن يزورون السعودية

يتوافد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، من أجل مناقشة الصفقة الضخمة المحتملة والاتفاق الأمني الذي من المنتظر أن تبرمه السعودية ، فيما تسعى إدارة بايدن للتوصل إلى الاتفاق قبل بدء الحملة الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

كبار المسؤولين الأمريكيين في السعودية

وأفادت مصادر لموقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن كبار مستشاري بايدن زاروا المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، لمواصلة المحادثات حول صفقة ضخمة محتملة يمكن أن تشمل اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل.

ويتفاوض مستشارو بايدن أيضًا بشكل مع المسؤولين السعوديين والإسرائيليين والفلسطينيين، حول اتفاق سلام محتمل بين السعودية وإسرائيل قد يشمل تنازلات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وصرحت المصادر بأن بريت ماكجورك، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، وعاموس هوشستين، كبير مستشاري بايدن للطاقة والبنية التحتية، زارا المملكة العربية السعودية لعدة ساعات يوم الخميس الماضي.

تقديم تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين

ولكن أحد المصادر المطلعة بشكل مباشر على المفاوضات قال: إن الرياض تريد رؤية تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي: إن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى إطار رسمي للصفقة الضخمة مع المملكة العربية السعودية. وأضاف: “أن هناك فهمًا واسعًا للعناصر المحتملة لمثل هذا الاتفاق”.

اتفاق التطبيع

وشدد على أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية يجب أن يتضمن عنصرًا جديًّا يتناول القضايا الأساسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واتفق بايدن ونتنياهو خلال اجتماعهما على أن أي صفقة ضخمة تشمل التطبيع بين إسرائيل والسعودية يجب أن تستند إلى مبدأ الحفاظ على احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني في المستقبل. ومن غير الواضح ما هي الخطوات المحددة التي يعتقد أي من الجانبين أنها يجب أن تتضمنها.

وكان أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر الماضي، خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أن السعودية تقترب كل يوم أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.