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نقاش واسع حول الفكرة

كثرة الواجبات والاختبارات تحسن مستوى الطالب وقد تصيبه بالاكتئاب!

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
كثرة الواجبات والاختبارات تحسن مستوى الطالب وقد تصيبه بالاكتئاب!
المواطن - فريق التحرير

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تباينت الآراء والمقترحات بشأن تأثير الواجبات والاختبارات على مستوى الطالب خلال فترة الدارسة، حيث رأى البعض أن الواجبات مطلوبة لزيادة إنتاجية الطلاب، وأكد البعض الآخر أن الواجبات كثيرة بالفعل وتحتاج إلى تقليصها لإعطاء فرصة لعمل عقل الطلاب والابتكار.

زيادة الفهم

وعبر منصة إكس، رصدت “المواطن“، العديد من النقاشات حول الفكرة، حيث قال عبدالرحمن: لا بالعكس كل ما زادت الواجبات والاختبارات زاد معدل الفهم، ووافقه في الرأي عبدالله الذي قال: بالعكس تمامًا تزيد من إنتاجية الطالب.

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كما اقترح زياد بن سعيد زيادتها والتشديد عليها؛ لأنها تعلم الطالب أكثر، فيما قالت منى البشيري: “لا بالعكس عشان تثبت المعلومة صح”.

وبالنسبة إلى شهد فقالت: حلو، الاختبارات تساعدهم على رفع الدرجات والتركيز بشكل أكبر على المذاكرة طوال الوقت، وهو ما أكده رائد بقوله: لا ما تأثر ألحق ثلاثة اختبارات باليوم عشان مستوى الطالب يرتفع”.

اكتئاب للطلاب

في المقابل، رأى أبو عمر أن كثرة الواجبات تعني الاكتئاب بالنسبة إلى الطلاب، وهو رأي عبدالله الغامدي الذي قال: “أتمنى تكون بعد كل درس واجب وبعد كل أسبوع اختبار كذا بالطريقة ذي بنطلع جيل فاهم ودارس صح”.

وكتبت أم سليمان: “والله صار الطالب يجلس على الواجبات أكثر من جلسته مع أهله”.

نورا كتبت: “كثيرة وهم بالابتدائي حرام والله فقدوا الشغف للمدرسة ويبون الغياب ملووا مو معقولة واجب رياضيات ٣ صفحات واختبار بعد كل درسين غير المهام والمطويات اللي ما لها أي معنى إلا تعب وخساير أجل بالمتوسط والثانوي إيش بيعطونهم”!

ووافقتهم في الرأي نجد السلمي: نعم تؤثر جدًّا؛ لأن كثرتها تسبب القلق والضغط النفسي للطلاب مما يؤدي لا سمح الله إلى اكتئاب.

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