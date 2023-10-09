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بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة

كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في دوري روشن

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أفضل اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

كريستيانو رونالدو صاحب أعلى تقييم

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، كريستيانو رونالدو أعلى تقييم في دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات بـ8.25 درجة، بعدما ساهم في انتفاضة النصر، وتقدمه للمركز الثالث في الترتيب.

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وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعد تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا في 15 هدفًا مع النصر.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

اللاعبون الأعلى تقييمًا

ويحتل الإسباني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري المركز الثاني في قائمة الأعلى تقييمًا بـ8.18 درجة، بعد تألقه وتسجيله لـ6 أهداف، يليه نجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو بـ8.07 درجة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

ويُقدم ألفارو ميدران مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ليحتل المركز الرابع في قائمة الأعلى تقييمًا بدروي روشن السعودي بـ8.06 درجة، يليه نجم الفتح، المغربي مراد باتنا بـ8.02 درجة.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

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