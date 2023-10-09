كريم بنزيما الأكثر صناعة للفرص المحققة كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في دوري روشن تحديث حاسبة حساب المواطن وفق المحددات الجديدة لحظة انهيار ممرضة فلسطينية على الهواء بعد تلقيها نبأ استشهاد زوجها الديوان الملكي: وفاة محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمهندسين أمير سعيود الأكثر مراوغة بدوري روشن أكاديمية طويق تؤهل 300 مواطن في أكثر من 100 برنامج مشكلة نادرة لـ مبابي مع باريس سان جيرمان برشلونة يفقد كوندي في الكلاسيكو
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون من أفضل اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، كريستيانو رونالدو أعلى تقييم في دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات بـ8.25 درجة، بعدما ساهم في انتفاضة النصر، وتقدمه للمركز الثالث في الترتيب.
وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعد تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا في 15 هدفًا مع النصر.
ويحتل الإسباني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري المركز الثاني في قائمة الأعلى تقييمًا بـ8.18 درجة، بعد تألقه وتسجيله لـ6 أهداف، يليه نجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو بـ8.07 درجة.
ويُقدم ألفارو ميدران مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ليحتل المركز الرابع في قائمة الأعلى تقييمًا بدروي روشن السعودي بـ8.06 درجة، يليه نجم الفتح، المغربي مراد باتنا بـ8.02 درجة.