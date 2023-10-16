كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف في العالم 2023

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واصل النجم كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع النصر ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم خلال منافسات العام الحالي، لينفرد بصدارة قائمة خاصة.
وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب البرتغال ضد البوسنة والهرسك المقامة الآن، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.
ونجح رونالدو في تسجيل هدفين خلال أحداث الشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 40 هدفًا، ويتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في العالم في 2023، متفوقًا على نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ39 هدفًا.
ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 9 أهداف مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى “يورو 2024″، ليتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعد تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة.
وقاد كريستيانو، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم للتأهل رسميًّا إلى نهائيات “يورو 2024″، قبل مواجهة اليوم، حيث يتصدر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.