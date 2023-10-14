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بعد تألقه مع النصر والمنتخب البرتغالي

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم 2023

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم 2023
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر والمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم خلال منافسات العام الحالي، لينفرد بصدارة قائمة خاصة.

كريستيانو رونالدو يواصل التألق

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار مع المنتخب البرتغالي ضد سلوفاكيا بالأمس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيا بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وسجل هدفين، ليصبح الأكثر مساهمة بالأهداف في 2023.

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وساهم كريستيانو رونالدو في تسجيل 46 هدفًا في عام 2023 سواء مع النصر أو المنتخب البرتغالي، وبواقع 31 مساهمة تهديفية ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهدف في النسخة الحالية بطولة دوري أبطال آسيا.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وأحرز كريستيانو رونالدو 6 أهداف في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، ليتوج بجائزة الهداف، ويقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد اللقب، بعد الفوز على نظيره الهلال في المباراة النهائية.

كما يُقدم رونالدو صاحب الـ38 عامًا، مستوى لافتًا مع المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم خلال منافسات عام 2023، حيث ساهم في تسجيل 8 أهداف، وقاده لخطف بطاقة التأهل رسميًا إلى “يورو 2024” قبل نهاية التصفيات.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

200 مباراة دولية

وعزز رونالدو رقمه القياسي على صعيد المشاركات الدولية، ووصل إلى مباراته رقم 200 بقميص البرتغال، ليتم تكريمه قبل لقاء سلوفاكيا ومنحه جائزة تقديرية، كما احتفلت به الجماهير، ورفعت لافتة تحمل عبارة “CR 200”.

كريستيانو رونالدو
تكريم كريستيانو – المصدر @Cristiano

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