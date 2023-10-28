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يشرفني أن أكون جزءاً من هذه الدولة الرائعة

كريستيانو رونالدو: شرف كبير أن أكون في السعودية وأشارك بموسم الرياض

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
كريستيانو رونالدو: شرف كبير أن أكون في السعودية وأشارك بموسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف النصر، عن فرحته بوجوده في السعودية ومشاركته في فعاليات موسم الرياض.

شرف وفرحة كبيرة

وقال “إنه لشرف كبير أن أكون شريكاً، مع موسم الرياض، أود أن أشكرهم جميعاً وعلى وجه الخصوص المستشار تركي آل الشيخ، لجعل هذا ممكناً، وأنه يشرفني أنني عشت هنا لمدة 9 أشهر، وأن أكون جزءاً من هذه الدولة الرائعة وموسم الرياض”.

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وأضاف: “موسم الرياض حدث رائع لأنه في غضون 6 أشهر قصيرة يحدث مجموعة كبيرة من الأحداث الرائعة، وهذا من الأمور الرائعة للدولة وعلى مستوى العالم، حيث إن الكثيرين يأتون لزيارة هذا الحدث”.

انطلاق فعاليات موسم الرياض

وتحتضن العاصمة السعودية، الرياض، فعاليات موسم الرياض، والذي يعد أحد أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم، كل عام خلال فصل الشتاء.

ومنذ إطلاق موسم الرياض عام 2019، يستقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم، لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة.

ومساء اليوم السبت 28 أكتوبر ينطلق موسم الرياض لهذا العام بحفل افتتاح مذهل، ومباراة ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

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