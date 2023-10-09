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قبل إعلانه اعتزال كرة القدم

كريستيانو رونالدو يرغب في البقاء مع النصر حتى 2027

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
كريستيانو رونالدو يرغب في البقاء مع النصر حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

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يشعر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو براحة كبيرة بالتواجد في السعودية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي يُحفزه للبقاء لفترة أطول في صفوفه.

كريستيانو رونالدو يريد الاستمرار

وأكد برنامج الديربي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، نقلًا عن الإعلامي علي الحربي، أن رونالدو أبلغ إدارة النصر قبل سفره إلى معسكر المنتخب البرتغالي بأنه يرغب في تجديد عقده حتى بداية عام 2027.

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وأبدى كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، رغبته في خوض نهائيات كأس العالم 2026، وهو لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ثم سيُعلن اعتزاله اللعب بشكل رسمي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وكان نادي النصر قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو بعد نهائيات بطولة كأس العالم 2022، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، ويستمر تعاقده مع العالمي حتى نهاية عام 2025.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعد تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا في 15 هدفًا مع النصر.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، من الفوز 6 مرات، والتعادل مرة والخسارة مرتين، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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