سعر النفط يقفز 4 دولارات للبرميل كريستيانو رونالدو يرغب في البقاء مع النصر حتى 2027 ديشامب: سببان وراء تراجع مستوى مبابي حد الإعفاء من التناقص في حساب المواطن كريم بنزيما الأكثر صناعة للفرص المحققة كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في دوري روشن تحديث حاسبة حساب المواطن وفق المحددات الجديدة لحظة انهيار ممرضة فلسطينية على الهواء بعد تلقيها نبأ استشهاد زوجها الديوان الملكي: وفاة محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمهندسين
يشعر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو براحة كبيرة بالتواجد في السعودية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي يُحفزه للبقاء لفترة أطول في صفوفه.
وأكد برنامج الديربي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، نقلًا عن الإعلامي علي الحربي، أن رونالدو أبلغ إدارة النصر قبل سفره إلى معسكر المنتخب البرتغالي بأنه يرغب في تجديد عقده حتى بداية عام 2027.
وأبدى كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، رغبته في خوض نهائيات كأس العالم 2026، وهو لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ثم سيُعلن اعتزاله اللعب بشكل رسمي.
وكان نادي النصر قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو بعد نهائيات بطولة كأس العالم 2022، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، ويستمر تعاقده مع العالمي حتى نهاية عام 2025.
وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعد تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا في 15 هدفًا مع النصر.
على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، من الفوز 6 مرات، والتعادل مرة والخسارة مرتين، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.