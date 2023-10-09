كريستيانو رونالدو يرغب في البقاء مع النصر حتى 2027

يشعر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو براحة كبيرة بالتواجد في السعودية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي يُحفزه للبقاء لفترة أطول في صفوفه.

كريستيانو رونالدو يريد الاستمرار

وأكد برنامج الديربي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، نقلًا عن الإعلامي علي الحربي، أن رونالدو أبلغ إدارة النصر قبل سفره إلى معسكر المنتخب البرتغالي بأنه يرغب في تجديد عقده حتى بداية عام 2027.

وأبدى كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، رغبته في خوض نهائيات كأس العالم 2026، وهو لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ثم سيُعلن اعتزاله اللعب بشكل رسمي.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو بعد نهائيات بطولة كأس العالم 2022، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، ويستمر تعاقده مع العالمي حتى نهاية عام 2025.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بعد تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا في 15 هدفًا مع النصر.

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، من الفوز 6 مرات، والتعادل مرة والخسارة مرتين، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.